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    Продолжит ли дортмундская «Боруссия» свое чемпионское шествие?

    «Боруссия» Дортмунд — «Вердер». Прогноз на матч 15 тура английской Премьер-лиги 15 декабря 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Вердер
    Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Вердер»
    «Боруссия» набрала хороший ход в чемпионате Германии
    В рамках 15 тура немецкой Бундеслиги встретятся дортмундская «Боруссия» и бременский «Вердер». Поединок состоится на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Старт поединка в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Вердер».
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    «Боруссия»

    Для «Боруссии» этот сезон складывается очень удачно. Помимо выхода в плей-офф Лиги чемпионов, команда также имеет первое место в национальном первенстве. На счету «шмелей» 36 баллов и даже в случае поражения клуб не потеряет лидерства в немецкой Бундеслиге.

    В шести последних матчах подопечные Фавра ни разу не проиграли — 5 побед и одна ничья. В текущем сезоне в Бундеслиге «дортмундцы» не знают поражений. В 9 из 10 последних встреч сильнейшей была именно «Боруссия». В 6 последних домашних поединках команде удалось заработать 16 баллов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Практически в каждом домашнем поединке «Боруссия» отмечается как минимум двумя забитыми голами. В 8 из 10 случаев матчи с участием «шмелей» заканчиваются с общим тоталом больше 2,5.

    В домашней игре против « музыкантов» Фавр не сможет рассчитывать сразу на нескольких ключевых исполнителей. Речь идет о Ройсе, Витцеле и Санчо. Также будут отсутствовать Ларсен, Пищек и Делэйни.

    «Вердер»

    «Вердер» находится на 8 строчке рейтинга. В случае положительного результата у бременского клуба будет шанс подняться сразу на несколько позиций, поскольку отставание от ближайших конкурентов составляет всего 1-2 очка.

    Последние 6 поединков «Вердера» показывают, что команда сейчас испытывает проблемы. За этот период было набрано всего 4 пункта. Кроме того, на явный кризис указывает и количество пропущенных голов в шести играх, а их 15.

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    Последние встречи, в которых участвовал «Вердер», были довольно результативными и такие поединки обычно имели общий тотал больше 2,5.

    Не помогут своим товарищам по команде Йоханссон, Капино, Баргфреде и Велькович.

    Прогноз

    В 5 из 6 последних противостояний между этими командами забивалось больше трех голов. То же самое касается и домашних поединков «шмелей» против «музыкантов». Также стоит отметить, что бременский клуб огорчает вратаря «Боруссии» как минимум дважды вот уже четвертый выездной поединок кряду.

    Прогнозируем, что в этом матче смогут забить обе команды. Таким образом, рекомендуемая ставка — обе команды забьют и матч завершится победой «Боруссии». На этот исход дается коэффициент 2,50.

    Также можно обратить внимание на вариант «победа "Боруссии" и ТБ 2,5» за 1,82. 0

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    Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Вердер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50. В рамках 15 тура немецкой Бундеслиги встретятся дортмундская «Боруссия» и бременский «Вердер». Поединок состоится на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Старт поединка в 20:30 по московскому времени.
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