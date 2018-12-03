ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр РадуловНХЛ. Победная шайба Радулова, результативная встреча Кучерова и Дадонова Мартен ФуркадФуркад без конкурентов и новая надежда для сборной России Эмильяно ВеласкесПримера. «Реал» одолел «Валенсию», «Барселона» против «Вильярреала»
  • 13:18
    • «Краснодар» — «Урал»: известны стартовые составы
  • 11:57
    • Уайлдеру нужен реванш с Фьюри
  • 10:56
    • ЦСКА хочет усилиться эквадорским форвардом
  • 09:45
    • НБА. «Торонто» оформил 20 побед в сезоне, Карри вернулся с поражением
  • 08:45
    • Уайлдер и Фьюри не определили победителя
  • 00:50
    • «Реал» взял верх над «Валенсией»
  • 00:11
    • «Монпелье» вырвал победу у «Монако»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Наполи» продолжить беспроигрышную серию?

    «Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч Серии А 3 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Наполи Аталанта
    Прогноз на «Аталанта» — «Наполи»
    «Наполи» потерпел последнее поражение от «Юве»
    В понедельник, 3 декабря, в Бергамо «Аталанта» будет принимать «Наполи» в рамках 14-го тура итальянской Серии А. Начало поединка — в 22:30 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Наполи».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Аталанта»

    «Боги» перед 13-м туром итальянского чемпионата занимают 12-ю позицию в турнирной таблице, набрав в этих поединках 18 очков, и отстают от шестой еврокубковой строки на два балла.

    До прошлого тура у команды была серия из четырех побед. Поочередно были повержены «Кьево» (5:1) в гостях, «Парма» (3:0) в гостях и «Болонья» (2:1) на ее арене. Ярким завершением серии стал разгром «Интера» в родных стенах — 4:1. Праздник 25 ноября испортил «Эмполи» — 2:3.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Лучшими в «Аталанте» являются Алехандро Гомес, который забил четыре гола, а также Эмилиано Ригони и Йосип Иличич — у них по три точных удара.

    «Наполи»

    Как «Ювентус» уже заслужил народное звание «вечного чемпиона Италии», так и «Наполи» заслужил корону «вечно второй команды».

    После 13-ти туров в распоряжении команды Карло Анчелотти 29 очков, а отставание от «Юве» составляет 11 пунктов, но туринцы уже победили в текущем туре.

    Все прогнозы на футбол

    Собственно после поражения от «Старой Синьоры» в Турине (1:3) неаполитанцы больше не проигрывали. Потери очков случились лишь против «Ромы» в конце октября (1:1) и в прошлом туре, когда в гости приезжал «Кьево» (0:0).

    В группе С Лиги чемпионов неаполитанцы одолели «Црвену Звезду» (3:1), а за тур до конца лидируют, опережая ПСЖ на один пункт.

    Прогноз

    В прошлом сезоне оба раза в личных встречах победу праздновали игроки «Наполи» — 1:0 на выезде и 3:1 дома.

    Серия без поражений у неаполитанцев составляет уже десять поединков. Считаем, что и на этот раз подопечные Карло Анчелотти возьмут три очка. Ставим на победу «Наполи» за 2.15. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Милан — Парма
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Сегодня в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Минск
  • Сегодня в 17:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Сегодня в 17:05
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Марсель — Реймс
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Сегодня в 19:15
    •  3.84
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Сегодня в 20:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Сегодня в 22:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бордо — ПСЖ
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Каролина
  • Завтра в 06:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Краснодар» ведет борьбу за победу в группе
  • Лига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс
    • 18:58 30/11/2018     «Локомотив»
  • Лучше поздно, чем никогда: первая победа «Локо» в ЛЧ
    • 02:20 29/11/2018     Евгения Медведева
  • Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов
    • 14:01 26/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Аталанта» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15. В понедельник, 3 декабря, в Бергамо «Аталанта» будет принимать «Наполи» в рамках 14-го тура итальянской Серии А. Начало поединка — в 22:30 мск.
    Тоже интересно
    «Рубин» — «Динамо» Футбол РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Динамо», «Ахмат» упустил победу над «Енисеем»Результаты матчей 16-го тура чемпионата России Вчера в 21:430
  • 11:43
    • Берхалтер возглавит сборную США
  • 10:44
    • Чалов: ЦСКА важно вернуться на победный путь
  • 09:55
    • Фьюри: Считаю, что победил Уайлдера
    Вирджил ван Дейк Футбол АПЛ. «МанСити» победил «Борнмут», «МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном»Обзор матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Московское дерби, «Челси» против аутсайдера
  • 3.84
    •
  • 09:13
    • Анри: У «Монако» есть страх побед
  • 08:57
    • «Уфа» рассталась с полузащитником
  • 08:30
    • Солари: Бэйл очень устал
    «Барыс» — «Автомобилист» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» разгромил «Барыс», «Спартак» уступил ЦСКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 1 декабря Вчера в 20:480
  • 08:15
    • Украинец Гвоздик стал чемпионом мира
  • 22:25
    • «МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
  • 21:58
    • Гол Роналду помог «Ювентусу» крупно обыграть «Фиорентину»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие