«Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч Серии А 3 декабря 2018 года

В понедельник, 3 декабря, в Бергамо «Аталанта» будет принимать «Наполи» в рамках 14-го тура итальянской Серии А. Начало поединка — в 22:30 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Наполи».

«Аталанта»

«Боги» перед 13-м туром итальянского чемпионата занимают 12-ю позицию в турнирной таблице, набрав в этих поединках 18 очков, и отстают от шестой еврокубковой строки на два балла.

До прошлого тура у команды была серия из четырех побед. Поочередно были повержены «Кьево» (5:1) в гостях, «Парма» (3:0) в гостях и «Болонья» (2:1) на ее арене. Ярким завершением серии стал разгром «Интера» в родных стенах — 4:1. Праздник 25 ноября испортил «Эмполи» — 2:3.

Лучшими в «Аталанте» являются Алехандро Гомес, который забил четыре гола, а также Эмилиано Ригони и Йосип Иличич — у них по три точных удара.

«Наполи»

Как «Ювентус» уже заслужил народное звание «вечного чемпиона Италии», так и «Наполи» заслужил корону «вечно второй команды».

После 13-ти туров в распоряжении команды Карло Анчелотти 29 очков, а отставание от «Юве» составляет 11 пунктов, но туринцы уже победили в текущем туре.

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Собственно после поражения от «Старой Синьоры» в Турине (1:3) неаполитанцы больше не проигрывали. Потери очков случились лишь против «Ромы» в конце октября (1:1) и в прошлом туре, когда в гости приезжал «Кьево» (0:0).

В группе С Лиги чемпионов неаполитанцы одолели «Црвену Звезду» (3:1), а за тур до конца лидируют, опережая ПСЖ на один пункт.

Прогноз

В прошлом сезоне оба раза в личных встречах победу праздновали игроки «Наполи» — 1:0 на выезде и 3:1 дома.

Серия без поражений у неаполитанцев составляет уже десять поединков. Считаем, что и на этот раз подопечные Карло Анчелотти возьмут три очка. Ставим на победу «Наполи» за 2.15. 0