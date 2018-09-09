Дания — Уэльс. Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА 09.09.2018

9 сентября во 2-м туре Лиги наций сборная Дании примет в Орхусе сборную Уэльса. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве. Прогноз на Дания — Уэльс.

Дания

Сборная Дании неплохо выступила на чемпионате мира. По итогам трех туров в группе С она заняла второе место и вышла на Хорватию в 1/8 финала. «Пламенным» проиграли только лишь в серии пенальти, потому вояж в Россию можно считать вполне приемлемым.

После такой игры многие ждали от команды уже Йона Йенсена не худшего старта и в новом турнире УЕФА. Но после товарищеского матча со Словакией нас «терзают смутные сомнения». Во-первых, у половины ведущих игроков (в т.ч. Эриксена и Шмейхеля) терки с Датским футбольным союзом.

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Вторая половина исполнителей отсеяна новым наставником. Вот и вышло: за 90 минут матча со словаками «11 друзей Ольсена» разразились аж одним попаданием в створ, не давали мяч сопернику целых 28% игрового времени, а чтобы оппонент не плакал, пропустили гол уже на 11-й минуте.

Уэльс

Коллектив Райана Гиггза, наоборот, взял себя в руки после провала в квалификации и за шесть последних игр допустил только два поражения — будущему чемпиону мира (0:2) и четвертьфиналисту ЧМ-2018 сборной Уругвая (0:1).

В последнем матче сборная Уэльса принимала в Кардиффе сборную Ирландии. «Драконы» не стали отлагать дело в долгий ящик и начали погром уже на 6-й минуте. До конца первого тайма в ворота «айришей» влетело еще два мяча.

После перерыва счет стал совсем неприличным — 4:0. Команда О’Нила смогла ответить только голом престижа. Отметим, что моменты Уэльса распределились по таймам практически поровну: 8-9 по ударам.

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Но вторая половина была больше направлена на контроль (72% владения мячом), а не на остроту (3 попадания в створ). До перерыва же ребята Гиггза 8 раз стреляли по воротам соперника, 5 раз попали и всего 1 раз попали в офсайд.

Прогноз

Что-то сгнило в Датском королевстве. Вряд ли на таком эмоциональном фоне можно показать достойную игру. Новый состав сборной — не проблема, если знать, что делать. Сейчас в «динамите» не знают.

Зато моложавый Райан знает. Думаем, что даже родные трибуны «Атлетиона» не помогут датчанам удержать ворота на замке. Рискнем предположить, что это случится даже дважды.

Наша ставка — «ИТ2 > 1,5» за 3,25. 0