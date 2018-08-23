«Глазго Рейнджерс» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 23 августа

В четверг, 23 августа, состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором шотландский «Глазго Рейнджерс» будет принимать на своем поле российскую «Уфу». Начало матча — в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Глазго Рейнджерс» — «Уфа».

«Глазго Рейнджерс»

Британскую команду в этом году возглавил легендарный Стивен Джеррард. Молодой специалист получил первый тренерский опыт в академии «Ливерпуля», после чего отправился в большое «плавание», подписав контракт с «Плюшевыми мишками» на четыре года.

Пока сложно сказать, удачным ли окажется шаг руководства клуба. В Премьершипе подопечные Джеррарда стартовали с ничьи, но затем 12 августа одержали победу над «Сент-Мирреном» — 2:0.

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В еврокубковой квалификации «Рейнджерс» без особых проблем разобрались с македонским Шкупи — 2:0 дома и 0:0 на выезде. Дальше — сложнее. Победа на выезде над «Осиеком» (1:0) и ничья ничья дома (1:1). С «Марибором» получилось примерно аналогично — дома 3:1 и 0:0 на выезде.

Клуб из Глазго последний раз играл на групповой стадии еврокубков в сезоне-2010/11. В последней игре команда одолела «Килманрок» в Кубке шотландской лиги со счетом 3:1.

«Уфа»

«Уфа» в прошлом сезоне РПЛ заняла шестое место, и получила право на участие в Лиге Европы только благодаря недопуску в турнир обладателя Кубка России «Тосно».

Команда Сергея Томарова не без труда смогла пройти предыдущие стадии отбора на евроарене. В противостоянии со словенским «Домжале» все решил выездной гол. На своем поле «горожане» сыграли 0:0, а в ответной игре добыли нужный результат — 1:1, забив ответный мяч за три минуты до конца основного времени поединка.

Далее был далеко не самый простой «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга. Первую игру россияне на своем выиграли — 2:1. Далее последовал выезд, в котором счет до последнего был в пользу «Прогресса» — 2:1, но в итоге Иван Пауревич на 4-й добавленной минуте сравнял счет и вывел «Уфу» в плей-офф.

В российском первенстве клуб из Башкортостана провел четыре матча, в которых заработал четыре очка и на данный момент занимает 11-ю строку в турнирной таблице. В последней игре 20 августа состоялся выездной разгром от московского «Динамо» — 0:3.

Прогноз

Очевидно, что класс у команд абсолютно разный. Более того, «Рейнджерс» удалось выиграть домашний матч в каждом из предыдущих раундов квалификации. Свою магию творит местная публика, при поддержке которой у «светло-синих» появляются крылья, а остановить этот коллектив середняк РПЛ вряд ли сможет. Слишком высока цена вопроса.

Предлагаем поставить на чистую победу «Рейнджерс» за 1,71. Шотландцы будут владеть явным преимуществом и воплотят его в забитые мячи. У «Уфы» слишком много игровых проблем, чтобы решать такие задачи уже сейчас. 0