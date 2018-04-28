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    Обескровленный непроигрыш

    «Бавария» — «Айтнрахт Ф». Прогноз и ставки на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги 28 апреля

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    Арьен Роббен
    Арьен Роббен
    Bundesliga
    32-й тур немецкого чемпионата сведет на газоне «Альянц Арены» местную «Баварию» и приезжий «Айнтрахт Ф». Матч стартует в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Айтнрахт Ф».

    «Бавария»

    Абстрагируемся от тренерских назначений и проанализируем чисто спортивную составляющую. Тем более, что будущий наставник мюнхенского клуба будет еще больше заряжен выиграть его в личном противостоянии.

    За последние четыре матча «Бавария» наколотила соперникам 18 голов. При этом пропустила всего два гола. Чемпионство есть, форма есть, что еще нужно? Игроки.

    А после встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов у мюнхенцев с ними проблемы. Напомним, еще в первом тайме полуфинального матча ЛЧ травмировались два игрока «Баварии»: Арьен Роббен и Жером Боатенг.

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    Не один раз камера выхватывала сморщенное лицо Рибери, который также держался за заднюю поверхность бедра. Добавим Видаля и Комана, которые уже находились в лазарете и получим полный букет.

    «Айнтрахт Ф»

    У франкфуртцев проблемы другого рода. Нет, травм тоже хватает: «свой» Боатенг (который Кевин-Принс), Анте Ребич, Карлос Сальседо и Макото Хасебе, который отсиживает дисквалификацию. Однако даже без основных исполнителей команда Нико Ковача умеет добывать результат.

    Ближайшие события

    Доказательство – кубковый матч против «Шальке» (1:0). Осторожный первый тайм (четыре удара на обе команды) перерос в победный второй (гол Йовича на 75-й минуте).

    Но «попадосы» «Байеру» (1:4) и «Герте» (0:3) заставляют с печалью думать о будущем «Айнтрахта Ф», ведь четыре попадания в створ за 180 минут двух этих матчей, наверное, слишком мало для попадания в зону еврокубков. Не находите, господа?..

    Прогноз

    1,94«1Х + ТБ 2,5»

    «Бавария» будет уставшей, причем больше морально. Ведь лавочка запасных у мюнхенского клуба стоит гораздо дороже всех лавочек Санкт-Петербурга. А вот победный дух надломлен: надежда отыграться на «Сантьяго Бернабеу» есть, веры нет.

    Однако мы все равно думаем, что пускай минимально, но «Бавария» должна выиграть или как минимум не проиграть. Наша ставка – «1Х + ТБ 2,5» за 1,94.

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