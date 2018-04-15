«Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 15 апреля

«Урал»

Футболисты «Урала» на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 30 очков.

Екатеринбургской команде вполне по силам побороться за шестую строчку. В то же время важно помнить, что она находится всего в трех баллах от зоны стыковых матчей, куда лучше не попадать на финише сезона.

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Весеннюю часть чемпионата России «шмели» начали с поражений от ЦСКА (0:1) и «Локомотива» (0:2), после чего разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0), а также сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и «Тосно» (2:2).

В лазарете команды находится нападающий Гиорги Чантурия, получивший травму колена.

«Спартак»

Московский «Спартак» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 25 сыгранных матчах он набрал 50 очков.

«Красно-белые» отстают от лидирующего «Локомотива» всего на два балла, но у «железнодорожников» есть игра в запасе.

Этой весной подопечные Массимо Карреры потеряли очки только в игре с упомянутым «Локомотивом» (0:0).

А вот «СКА-Хабаровск» (1:0), «Рубин» (2:1), «Тосно» (2:1) и «Анжи» (4:1) им удалось обыграть. Также москвичи вышли в полуфинал Кубка России благодаря победе над «Крыльями Советов» (3:1).

Среди травмированных у «Спартак» значатся Александр Селихов, Андрей Ещенко, Лоренсо Мельгарехо, Георгий Джикия, Георгий Тигиев и Джано Ананидзе.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Спартака» — 1,70, победа «Урала» — 5,40, ничья – 3,80.

1,70Победа «Спартака»

«Красно-белые» во второй части сезона стабильно набирают очки, благодаря чему удерживаются в чемпионской гонке. Календарь у подопечных Массимо Карреры не такой сложный, как у «Локомотива», так что у них есть хорошие шансы догнать «железнодорожников».

У «шмелей» крепкая команда, но все же, когда она играет против фаворитов, то, как правило, не добивается успеха. Именно поэтому рекомендуем ставить на гостей.

2,06Тотал голов больше 2,5

Также интересной выглядит ставка «тотал голов больше 2,5» за 2,06. Атака «Спартака» в последнее время смотрится хорошо, чего не скажешь об ослабленной обороне, которая может сделать несколько подарков «Уралу».

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