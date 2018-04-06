«Монако» — «Нант». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 7 апреля

«Монако»

«Монако» вслед за пощечиной от ПСЖ (0:3) в финале Кубка лиги (подопечные Леонарду Жардима уступили абсолютно по делу, хотя разница в счете могла бы быть и не разгромной) оступился и на поле «Ренна» (1:1).

Перенесенный поединок 31-го тура французской Лиги 1 «монегаскам» откровенно не удался — гости нанесли всего два удара в створ ворот против семи у бретонцев и едва не остались с баранкой. Благо, на гол защитника Жориса Ньяньона фаворит ответил классным ударом со средней дистанции Рони Лопеша. В оставшееся время у «Ренна» было вдоволь шансов, чтобы вырвать победу, однако «Монако» выручили Субашич и каркас ворот (после удара Андре).

В турнирной таблице «Монако» остался вторым, но позиции княжеского клуба не выглядят незыблемыми — «Марсель» отстает всего на 5 очков.

«Нант»

«Нант» в прошлом туре был разобран на запчасти набравшим ход «Сент-Этьеном» — 0:3. Подопечные Клаудио Раньери старались, но реально голевой момент у них был один, и его запорол Сала. «Стефануа» же были куда конкретнее – атаковали быстрее, били точнее и уверенно нажимали на слабые места соперника.

В чем причина весеннего провала недавнего претендента на еврокубки? Возможно, у «канареек» нет большого кадрового запаса, но в первом круге это им не мешало. Проблемы проявились с тех пор, как Раньери слухи стали связывать со сборной Италии. Причем кризис охватил буквально все — защита, опорная зона, даже Сала перестал забивать. И как итог – 8 набранных очков в 2018 году.

Что дальше? Это вопрос, прежде всего, к Раньери. если он действительно собрался домой – смысла продолжать в «Нанте» нет. Прямо сейчас у «канареек» нет было страсти и желания, и это уничтожает команду намного быстрее, чем все кадровые проблемы вместе взятые.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 1,50 — 4,50 — 6,10.

1,85Победа «Монако» с форой -1

Прямо сейчас «Монако» действительно находится в некой психологической яме, но у ближайшего соперника «монегасков» проблем точно не меньше. Да и когда выбираться из той самой ямы, если не в поединке с провалившим первые три месяца 2018-го года соперником?

Ставим на победу «Монако» с форой -1 за 1,85 и победу хозяев при ТБ 2,5 за 2,43.

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