В рамках турнира UFC 309 17 ноября пройдет титульный поединок Джона Джонса и Стипе Миочича в тяжелом весе. Начало — 07:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Джонс — Миочич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джон Джонс

Турнирное положение: На данный момент Джону принадлежит титул чемпиона UFC в тяжелом дивизионе. Для Джонса поединок с Миочичем будет первым в рамках обладателя пояса в этой категории.

Последние бои: Джон Джонс — боец, не нуждающийся в представлении. У него 27 побед в карьере, одно поражение из-за дисквалификации и 2 титула в UFC. В последнем бою в марте прошлого года без каких-либо проблем в дебюте в тяжелом весе он одолел сабмишном в первом раунде Сирила Гана, взяв вакантный пояс.

Состояние бойца: В связи с возрастом в физических кондициях Джонса виден определенный спад. Он стал более медленным и вдобавок выходит на поединок после травмы. Однако колоссального опыта и разнообразия приемов у «Баунса» точно не отнять. Этому бойцу достаточно лишь одного прохода в ноги, чтобы закончить поединок свою пользу.

Стипе Миочич

Турнирное положение: Миочич — бывший чемпион тяжелого дивизиона, который не выступал уже очень давно. Его называет лучшим тяжеловесом в истории лиги. Правда, сейчас Стипе уже 42. И также, как и у Джонса, лучшие годы уже позади.

Последние бои: Стипе дрался в последний раз 3,5 года назад и потерпел поражение нокаутом от Фрэнсиса Нганну. Сейчас ему уже 42 — довольно поздний возраст даже для тяжелого дивизиона. Всего у него 4 победы и 2 поражения за 6 последних боев. Но так ли это важно в связи со столь длительным простоем?

Состояние бойца: Каким в клетку выйдет Миочич — еще большая загадка. Предыдущие бои забрали у американца слишком много здоровья. Его нокаутировали Кормье и Нганну.

Так что даже в стойке конкурентоспособность нынешнего Стипе вызывает вопросы. Да и весомого преимущества в габаритах над Джонсом тоже нет.

Статистика для ставок

Всего у Миочича 4 победы и 2 поражения за 6 последних боев

У Джонса 27 побед в карьере, одно поражение из-за дисквалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии, по мнению букмекеров, Джон Джонс является явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.15. На победу Миочича предлагают сделать ставку за 5.80.

Прогноз: Если бы этот бой состоялся в 2020 году, то это был бы исторический поединок. В нем встретились бы два лучших бойца Р4Р. Вместо этого в 2024 году мы получим битву двух спортсменов, которые могут уйти на пенсию после встречи. Бой точно не продлится все 5 раундов. И, отталкиваясь от того, что Миочич не дрался 3,5 года, есть вероятность, что Джонс финиширует его до начала чемпионских отрезков.

Ставка: Победа Джона Джонса в 1-3 раундах за 1.70.