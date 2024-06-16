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    Таира пройдет Переза и останется непобежденным?

    Перез — Таира. Ставка (к. 1.50) и прогноз на ММА, UFC Vegas 93, 16 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Перез — Таира
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    Алекс Перез
    В рамках турнира UFC Vegas 93 16 июня пройдет поединок Алекса Переза и Татсуро Таиры в наилегчайшем весе. Начало — 06:40 (мск). Перез — Таира: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Алекс Перез

    Турнирное положение: Перез бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем дивизионе. На данный момент американский боец располагается на пятой строчке в рейтинге этой весовой категории.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Алекса Переза 3 поражения и 2 победы. Надо отметить, что уровень оппозиции у американца был невероятно высокий. Проигрывал он двум чемпионам дивизиона, а также восходящей звезде Мухаммаду Мокаеву по очкам.

    Состояние бойца: Последний удачный поединок против Николау показал, что Алекс еще может конкурировать с сильнейшими представителями данного дивизиона. У американца грамотный футворк и неплохая защита от борьбы. Удар Перез тоже держать умеет. Об этом говорит тот факт, что за всю карьеру у него было только одно поражение нокаутом.

    Татсуро Таира

    Турнирное положение: Татсуро восходящая звезда наилегчайшего дивизиона UFC. Японский боец сейчас располагается на 13-й строчке в рейтинге дивизиона. При этом он самый молодой представитель рейтинга в категории «мухачей». Ему сейчас лишь 24 года.

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  • 12/06/2024

    • Последние бои: Пока что путь в лучшей лиге мира у японского проспекта складывается неплохо. В промоушене Даны Уайта Таира одержал 5 побед кряду и не потерпел ни единого поражения. Причем троих соперников на данном отрезке японец финишировал.

    Состояние бойца: Как и подобает топовому бойцу наилегчайшего дивизиона, у Таиры очень грамотные передвижения и невероятная скорость.

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    Стоит также отметить и разнообразие приемов как в стойке, так и в партере. Плюс ко всему, японец не проигрывал не только в UFC, но в своей карьере.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков в активе Алекса Переза за 3 поражения и 2 победы

    • Таира ранее выиграл все 15 боев в смешанных единоборствах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят фаворитом Татсуро Таиру и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.50. На победу Переза можно поставить за 2.66.

    Прогноз: Перез заслуживает место в числе сильнейших бойцов этого дивизиона и подходит к данному поединку после победы. Однако выступает последнее время он крайне нестабильно, чего нельзя сказать о его нынешнем сопернике. Скорее, всего голод до титулов, преимущество в возрасте и более лучшая скорость принесут Таире победу в этом противостоянии.

    Ставка: Победа Татсуро Таиры за 1.50.

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    Перез — Таира. В рамках турнира UFC Vegas 93 16 июня пройдет поединок Алекса Переза и Татсуро Таиры в наилегчайшем весе. Начало — 06:40 (мск). / Ставка и прогноз на матч Перез — Таира с коэффициентом 1.50.
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