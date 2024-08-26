В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Испании и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Кальяри» — «Комо»

Футбол. Чемпионат Италии

«Кальяри» в минувшем сезоне с трудом сохранил прописку в Серии А. Клаудио Раньери выполнил поставленную задачу. Сейчас у команды новый тренер — Давид Никола.

В первом туре «Кальяри» встречался с «Ромой». Клуб провел хороший матч и смог не проиграть фавориту. Поединок закончился вничью 0:0.

«Комо» повысился в классе по итогам прошлого сезона. Но в элитном дивизионе подопечным Сеска Фабрегаса придется непросто. В первом туре Серии А «Комо» был деклассирован «Ювентусом». В Турине команда пропустила три гола.

«Комо» совсем недавно уже обыгрывал «Кальяри». Это было 25 июля — в товарищеском матче. «Комо» одолел соперника со счетом 3:1.

Прогнозы и ставки на Серию А

Ставка: Победа «Кальяри» с нулевой форой за 1.51.

«Верона» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии

«Верона» неудачно начала сезон, вылетев от «Чезены» в Кубке Италии. Встреча прошла 10 августа. Клуб уступил со счетом 1:2.

Но в первом туре Серии А «Верона» порадовала фанатов. Команда принимала «Наполи» и сенсационно победила подопечных Антонио Конте со счетом 3:0. Фанаты рассчитывают, что у «Ювентуса» также возникнут проблемы в Вероне.

«Ювентус» летом провел ряд товарищеских матчей. «Старая синьора» разочаровала болельщиков в матчах с «Нюрнбергом» (0:3) и мадридским «Атлетико» (0:2). Но старт сезона в Серии А оказался удачным. «Ювентус» разгромил новичка лиги «Комо» со счетом 3:0.

Последняя встреча между командами прошла в феврале 2024 года. Тогда «Ювентус» не смог победить в Вероне. Матч завершился вничью 2:2.

Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.76.

«Вильярреал» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании

«Вильярреал» удачно начал новый сезон. Команда набрала 4 очка в двух встречах и обосновалась в верхней части таблицы.

В первом туре «желтая субмарина» сыграла вничью с мадридским «Атлетико». Затем удалось в гостях победить «Севилью» со счетом 2:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

Кто бы мог подумать, что «Сельта» возглавит таблицу Примеры после двух туров? Но команда из Виго блестяще начала сезон. В двух матчах набрано шесть очков. «Сельта» за 180 минут забила пять мячей и пропустила два.

Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал». «Желтая субмарина» редко теряет очки в родных стенах. В последних девяти матчах команда проиграла дома только один раз.

Ставка: Обе забьют за 1.70.

Общий коэффициент — 4.51.