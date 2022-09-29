«Хобро» — «Фремад Амагер»
Футбол. Чемпионат Дании. 1-й дивизион
«Хобро» провалил старт сезона, сумев набрать в десяти турах лишь шесть очков.
Безвыигрышная серия хозяев составляет уже восемь матчей. При этом в шести случаях они потерпели поражения.
В трех недавних матчах «Хобро» пропустил 11 мячей, а забил — всего лишь один. В общем, впереди непростая борьба за выживание.
У «Фремад Амагер» ситуация не такая печальная. Гости набрали 11 очков и пока что находятся на восьмой строчке.
У «Фремада» тоже хватает провальных матчей, но есть и позитивные моменты. Например, в четырех предыдущих турах команда Микаэля Хеммингсена одержала две победы и один раз сыграла вничью.
В общем, вполне вероятно, что «Фремад Амагер» как минимум не проиграет в предстоящем матче.
Ставка: победа «Фремад Амагер» или ничья за 1.72.
«Хонка» — ХИК
Футбол. Чемпионат Финляндии
ХИК занимает первое место в таблице финского чемпионата за пять туров до финиша.
Поздравлять клуб из Хельсинки с очередным чемпионством пока еще рано, хотя отрыв от ближайшего преследователя вполне комфортный — пять очков.
Победная серия ХИК составляет пять матчей, а беспроигрышная — десять. На этом отрезке лидер потерял лишь четыре очка.
У «Хонки» тем временем своя мотивация. Хозяевам важно остаться на третьей строчке и попасть в еврокубки.
Правда, в последнее время результаты у «Хонки» так себе — ни одной победы и два поражения в трех предыдущих матчах.
Скорее всего, ХИК снова наберет три очка, но в этом случае все-таки стоит взять ставку с подстраховкой.
Ставка: победа ХИК с форой (0) за 1.90.
«Арда» — «Хебыр»
Футбол. Чемпионат Болгарии
«Хебыр» кое-как набрал семь очков и застрял рядом с подвалом турнирной таблицы.
Просто для понимания: в 11-ти матчах гости пропустили 22 мяча, а забили — всего лишь четыре.
А в недавних пяти матчах и вовсе была грустная картина. «Хебыр» потерпел четыре поражения и сыграл вничью с «Пирином» (0:0), при этом ни разу не забив.
Между тем, «Арда» набрала 17 очков и находится в середине таблицы. Есть подозрение, что клуб из Кырджали в предстоящем матче добавит еще три очка в свою копилку.
Ставка: победа «Арды» за 1.44.
Общий коэффициент — 4.74.