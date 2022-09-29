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    Очередная победа финского монстра и болгарские разборки

    Экспресс дня 29 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 сентября
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    «Фремад Амагер» проиграл лишь один из четырех недавних матчей
    В новом экспрессе рассмотрим несколько экзотических матчей, которые пройдут в Дании, Финляндии и Болгарии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Хобро» — «Фремад Амагер»

    Футбол. Чемпионат Дании. 1-й дивизион

    «Хобро» провалил старт сезона, сумев набрать в десяти турах лишь шесть очков.

    Безвыигрышная серия хозяев составляет уже восемь матчей. При этом в шести случаях они потерпели поражения.

    В трех недавних матчах «Хобро» пропустил 11 мячей, а забил — всего лишь один. В общем, впереди непростая борьба за выживание.

    У «Фремад Амагер» ситуация не такая печальная. Гости набрали 11 очков и пока что находятся на восьмой строчке.

    У «Фремада» тоже хватает провальных матчей, но есть и позитивные моменты. Например, в четырех предыдущих турах команда Микаэля Хеммингсена одержала две победы и один раз сыграла вничью.

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    В общем, вполне вероятно, что «Фремад Амагер» как минимум не проиграет в предстоящем матче.

    Ставка: победа «Фремад Амагер» или ничья за 1.72.

    «Хонка» — ХИК

    Футбол. Чемпионат Финляндии

    ХИК занимает первое место в таблице финского чемпионата за пять туров до финиша.

    Поздравлять клуб из Хельсинки с очередным чемпионством пока еще рано, хотя отрыв от ближайшего преследователя вполне комфортный — пять очков.

    Победная серия ХИК составляет пять матчей, а беспроигрышная — десять. На этом отрезке лидер потерял лишь четыре очка.

    У «Хонки» тем временем своя мотивация. Хозяевам важно остаться на третьей строчке и попасть в еврокубки.

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    Правда, в последнее время результаты у «Хонки» так себе — ни одной победы и два поражения в трех предыдущих матчах.

    Скорее всего, ХИК снова наберет три очка, но в этом случае все-таки стоит взять ставку с подстраховкой.

    Ставка: победа ХИК с форой (0) за 1.90.

    «Арда» — «Хебыр»

    Футбол. Чемпионат Болгарии

    «Хебыр» кое-как набрал семь очков и застрял рядом с подвалом турнирной таблицы.

    Просто для понимания: в 11-ти матчах гости пропустили 22 мяча, а забили — всего лишь четыре.

    А в недавних пяти матчах и вовсе была грустная картина. «Хебыр» потерпел четыре поражения и сыграл вничью с «Пирином» (0:0), при этом ни разу не забив.

    Между тем, «Арда» набрала 17 очков и находится в середине таблицы. Есть подозрение, что клуб из Кырджали в предстоящем матче добавит еще три очка в свою копилку.

    Ставка: победа «Арды» за 1.44.

    Общий коэффициент — 4.74.

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    Экспресс дня 29 сентября: прогноз, ставка (4.74), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Экспресс. Очередная победа финского монстра и болгарские разборки
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