В новом экспрессе рассмотрим несколько экзотических матчей, которые пройдут в Дании, Финляндии и Болгарии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Хобро» — «Фремад Амагер»

Футбол. Чемпионат Дании. 1-й дивизион

«Хобро» провалил старт сезона, сумев набрать в десяти турах лишь шесть очков.

Безвыигрышная серия хозяев составляет уже восемь матчей. При этом в шести случаях они потерпели поражения.

В трех недавних матчах «Хобро» пропустил 11 мячей, а забил — всего лишь один. В общем, впереди непростая борьба за выживание.

У «Фремад Амагер» ситуация не такая печальная. Гости набрали 11 очков и пока что находятся на восьмой строчке.

У «Фремада» тоже хватает провальных матчей, но есть и позитивные моменты. Например, в четырех предыдущих турах команда Микаэля Хеммингсена одержала две победы и один раз сыграла вничью.

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В общем, вполне вероятно, что «Фремад Амагер» как минимум не проиграет в предстоящем матче.

Ставка: победа «Фремад Амагер» или ничья за 1.72.

«Хонка» — ХИК

Футбол. Чемпионат Финляндии

ХИК занимает первое место в таблице финского чемпионата за пять туров до финиша.

Поздравлять клуб из Хельсинки с очередным чемпионством пока еще рано, хотя отрыв от ближайшего преследователя вполне комфортный — пять очков.

Победная серия ХИК составляет пять матчей, а беспроигрышная — десять. На этом отрезке лидер потерял лишь четыре очка.

У «Хонки» тем временем своя мотивация. Хозяевам важно остаться на третьей строчке и попасть в еврокубки.

Правда, в последнее время результаты у «Хонки» так себе — ни одной победы и два поражения в трех предыдущих матчах.

Скорее всего, ХИК снова наберет три очка, но в этом случае все-таки стоит взять ставку с подстраховкой.

Ставка: победа ХИК с форой (0) за 1.90.

«Арда» — «Хебыр»

Футбол. Чемпионат Болгарии

«Хебыр» кое-как набрал семь очков и застрял рядом с подвалом турнирной таблицы.

Просто для понимания: в 11-ти матчах гости пропустили 22 мяча, а забили — всего лишь четыре.

А в недавних пяти матчах и вовсе была грустная картина. «Хебыр» потерпел четыре поражения и сыграл вничью с «Пирином» (0:0), при этом ни разу не забив.

Между тем, «Арда» набрала 17 очков и находится в середине таблицы. Есть подозрение, что клуб из Кырджали в предстоящем матче добавит еще три очка в свою копилку.

Ставка: победа «Арды» за 1.44.

Общий коэффициент — 4.74.