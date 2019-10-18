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    Одержит ли «Шахтер» 11 победу в чемпионате Украины?

    Экспресс дня 18 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 18 октября
    Игроки «Шахтера»
    В пятницу, 18 октября, после паузы на матчи сборных начнутся игры в национальных первенствах.

    «Шахтер» — «Колос»

    Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 11-й тур

    Донецкая команда в национальном первенстве показывает 100% результат, выиграв все десять матчей, забив в них 30 голов, а пропустив только шесть.

    В украинской Премьер-лиге не данный момент «горняки» удерживают свои ворота на замке в течении трех встреч кряду. Последний раз на внутренней арене им забивала «Заря» еще месяц тому назад (4:3).

    «Колос» — абсолютный новичок украинской футбольной элиты. После 10 туров национального чемпионата коваливцы набрали 14 очков и идут на шестой позиции в турнирке УПЛ.

    Проигрышем от киевского «Динамо» (0:4) в последнем туре, «Колос» т.о. прервал свою 3-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, где он дважды выиграл и раз сыграл вничью.

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    • Прогнозируем, что «горняки» добудут очередную победу в чемпионате Украины. Скорее всего, они сделают это «всухую».

    Ставка: «Шахтер» победит и не пропустит за 1.65.

    «Айнтрахт» — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 8-й тур

    Франкфуртцы по итогам сему туров набрали 11 пунктов и идут на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, уступая топ-4 всего три пункта.

    За последние четыре официальные игры «орлы» победили в двух из них при двух ничейных результатах. В последнем туре БЛ они расписали мировую с «Вердером» (2:2) дома.

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    Леверкузенский коллектив после семи туров немецкого первенства заработал 14 баллов, с которыми расположился на седьмой строке. Третьей «Баварии» «аптекари» уступают только по дополнительным показателям.

    Свою последнюю игру в Бундеслиге «Байер» также закончил вничью, поделив очки в на своем поле с «РБ Лейпцигом» (1:1). До этого «фармацевты» выиграли две встречи кряду в чемпионате Германии.

    Обе команды не отличаются надежностью в обороне. Предлагаем поставить — обе забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.44.

    «Ницца» — ПСЖ

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

    «Гимназисты» набрали 13 очков после девяти туров чемпионата Франции, с которыми разместились на девятой строке в турнирной таблице.

    В Лиге 1 «Ницца» не может одержать победу в трех играх кряду, проиграв в двух из них при одном ничейном исходе. В последнем туре «орлята» были повержены «Нантом» в гостях со счетом 0:1.

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    Парижский клуб возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, завоевав 21 пункт в девяти встречах, опережая вторую строку на два балла.

    «Сине-красные» выиграли свои последние три игры при этом даже не пропустив. В этот период ПСЖ переиграл «Бордо» (1:0) и «Анже» (4:0) в чемпионате, а также «Галатасарай» (1:0) в ЛЧ.

    Даже несмотря на кадровые проблемы у парижан, предлагаем поставить на победу гостей.

    Ставка: победа ПСЖ за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.44. 0

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    Экспресс дня 18 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.44
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