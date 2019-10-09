Экспресс дня 9 октября. Прогнозы и ставки на футбол и хоккей

Германия — Аргентина
Футбол. Товарищеский матч
Сборная Германии за три матча до конца отборочного цикла лидирует в своей квалификационной группе, выиграв четыре встречи при одном поражении. Оформить путевку на Евро-2020 Бундестим может уже в октябре, когда проведет игры с аутсайдерами группы.
В минувшем месяце немцы провели две игры, где сперва на своей территории проиграли команде Голландии со счетом 2:4, а затем обыграли в гостях Северную Ирландию — 2:0.
Национальная команда Аргентины свою последнюю официальную игру провела еще в середине лета, где в матче за третье место на Кубке Америки-2019 переиграла сборную Чили — 2:1.
После чего аргентинцы провели два контрольных поединка. В прошлом месяце они сперва сыграли вничью с теми же чилийцами (0:0), а в своем последнем матче разгромили Мексику — 4:0.
Учитывая товарищеский статус поединка, не исключаем в этой встрече забитые мячи будут в обе стороны.
Ставка: обе забьют за 1.72.
«Торпедо» — «Витязь»
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедовцы» в этом регулярке успели провести уже 16 матчей, в которых набрали 18 очков и занимают четвертое место в Западной конференции.
Переиграв в последнем туре в Магнитогорске местный «Металлург» (3:2 по буллитам), нижегородцы т.о. смогли прервать серию из двух поражений.
У Подольского коллектива на счету числиться 25 зачетных пунктов, с которыми он идет на второй строке на Западе, уступая первому месту по дополнительным показателям.
«Витязь» за последние пять матчей смог добиться победы в четырех из них, еще раз он проиграл, но в серии буллитов («Спартаку» — 1:2).
Прогнозируем, что поединок команд из верхней части турнирки не будет особо результативным.
Ставка: ТМ 5,5 за 1.44.
«Северсталь» — «Спартак»
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» с 13 набранными баллами расположилась на 10 месте в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка.
Свои последние две игры клуб из Череповцов проиграл на выезде — «Салавату» (1:3) и «Барысу» (1:5). А до этого он четыре встречи выиграл.
«Красно-белые» заработали 17 очков в текущем сезоне и разместились на шестом месте в Западной конференции.
После разгрома от ЦСКА со счетом 3:9, «Спартак» затем выиграл две встречи, сперва по буллитам одолел «Витязь» (2:1 Б), а затем переиграл в овертайме СКА (3:2 ОТ).
Прогнозируем, что «Спартак» продолжит брать очки после провального поединка против ЦСКА.
Ставка: «Спартак» выиграет в матче за 1.69.
Общий коэффициент — 4.18. 0