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    Порадуют ли Германия и Аргентина публику в Дортмунде голами?

    Экспресс дня 9 октября. Прогнозы и ставки на футбол и хоккей

    Прогноз на Экспресс дня 9 октября
    Серж Гнабри
    Сегодня, 9 октябре, в Дортмунде сыграют сборные Германии и Аргентины в контрольном поединке, а в КХЛ пройдут матчи очередного тура.

    Германия — Аргентина

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Германии за три матча до конца отборочного цикла лидирует в своей квалификационной группе, выиграв четыре встречи при одном поражении. Оформить путевку на Евро-2020 Бундестим может уже в октябре, когда проведет игры с аутсайдерами группы.

    В минувшем месяце немцы провели две игры, где сперва на своей территории проиграли команде Голландии со счетом 2:4, а затем обыграли в гостях Северную Ирландию — 2:0.

    Национальная команда Аргентины свою последнюю официальную игру провела еще в середине лета, где в матче за третье место на Кубке Америки-2019 переиграла сборную Чили — 2:1.

    После чего аргентинцы провели два контрольных поединка. В прошлом месяце они сперва сыграли вничью с теми же чилийцами (0:0), а в своем последнем матче разгромили Мексику — 4:0.

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    • Учитывая товарищеский статус поединка, не исключаем в этой встрече забитые мячи будут в обе стороны.

    Ставка: обе забьют за 1.72.

    «Торпедо» — «Витязь»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    «Торпедовцы» в этом регулярке успели провести уже 16 матчей, в которых набрали 18 очков и занимают четвертое место в Западной конференции.

    Переиграв в последнем туре в Магнитогорске местный «Металлург» (3:2 по буллитам), нижегородцы т.о. смогли прервать серию из двух поражений.

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    У Подольского коллектива на счету числиться 25 зачетных пунктов, с которыми он идет на второй строке на Западе, уступая первому месту по дополнительным показателям.

    «Витязь» за последние пять матчей смог добиться победы в четырех из них, еще раз он проиграл, но в серии буллитов («Спартаку» — 1:2).

    Прогнозируем, что поединок команд из верхней части турнирки не будет особо результативным.

    Ставка: ТМ 5,5 за 1.44.

    «Северсталь» — «Спартак»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    «Северсталь» с 13 набранными баллами расположилась на 10 месте в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка.

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    Свои последние две игры клуб из Череповцов проиграл на выезде — «Салавату» (1:3) и «Барысу» (1:5). А до этого он четыре встречи выиграл.

    «Красно-белые» заработали 17 очков в текущем сезоне и разместились на шестом месте в Западной конференции.

    После разгрома от ЦСКА со счетом 3:9, «Спартак» затем выиграл две встречи, сперва по буллитам одолел «Витязь» (2:1 Б), а затем переиграл в овертайме СКА (3:2 ОТ).

    Прогнозируем, что «Спартак» продолжит брать очки после провального поединка против ЦСКА.

    Ставка: «Спартак» выиграет в матче за 1.69.

    Общий коэффициент — 4.18. 0

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    Экспресс дня 9 октября. Прогнозы и ставки на футбол и хоккей. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.18
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