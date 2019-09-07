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    Экспресс дня на 7 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня на 7 сентября
    Поль Погба
    7 сентября в Европе пройдут поединки квалификации к предстоящему континентальному первенству.

    Исландия — Молдавия

    Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

    По итогам четырех туров квалификации сборная Исландии имеет на своем счету девять очков, как еще две команды в ее секстете. Но из-за нулевой разницы мячей северяне находятся на третьей строке.

    «Викинги» обыграли Андорру (2:0) в гостях, а также Албанию (1:0) и Турцию (2:1) дома. Поражение пришлось на выездную встречу против Франции (0:4).

    Молдавский коллектив заработал только три пункта, минимально одолев Андорру на своей территории (1:0). С таким количеством баллов он идет на пятой позиции в своей группе.

    В трех других играх Молдавия проиграла — Франции (1:4) на своем поле и Турции (0:4) в гостях, а также албанцам (0:2) на ее территории.

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    • В этом поединке ставим на победу исландской сборной, которой потеря очков может обернуться катастрофой.

    Ставка: победа сборной Исландии за 1.28.

    Турция — Андорра

    Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

    Турецкая сборная блестяще начала отборочную компанию, одержав три победы на старте турнира. Сперва она переиграла албанцев в гостях 2:0, затем разгромила Молдавию дома 4:0 и нанесла поражение чемпионам мира в своем логове — 2:0.

    Но в последнем туре «янычары» уступили команде Исландии (1:2) в гостях, т.с. прервав 5-матчевую победную серию. На их счету девять баллов и вторая строка в группе, разница мячей +7.

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    Сборная Андорры в этой квалификации проиграла все четыре матча при этом даже не смогла забить в ворота соперников.

    Три из них «почтальоны» провели на своем поле, где дважды были разгромлены. На выезде они встречались только с молдаванами (0:1).

    Прогнозируем, что Турция при своих болельщиках разнесет «футбольных карликов». Ставим на разгромную викторию хозяев.

    Ставка: победа сборной Турции с форой (-3,5) за 2.00.

    Франция — Албания

    Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

    Чемпионы мира лидируют в своем секстете, набрав в четырех поединках девять очков (как еще у двух команд) при разнице забитых и пропущенных + 9.

    Все свои виктории «лягушатники» добыли с крупным счетом, положив на лопатки Молдавию (4:1), Исландию (4:0) и Андорру (4:0). Проиграли французы в Турции местной сборной — 0:2.

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    Сборная Албании разжилась в этом отборочном турнире шестью очками, с которыми разместилась на четвертой строке в группы H.

    Разжиться заветными баллами албанцы смогли с командами, находящиеся ниже их в рейтинге (переиграли Андорру — 3:0 и Молдавию — 2:0). Были биты Турцией (0:2) и Исландией (0:1).

    Чемпионы мира не должны испытать проблем с завоеванием трех очков, но не думаем, что это будет уж очень крупная виктория.

    Ставка: победа сборной Франции с форой (-2) за 1.50.

    Итоговый коэффициент — 3.84. 0

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    Экспресс дня на 7 сентября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.84
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