Экспресс дня на 7 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

7 сентября в Европе пройдут поединки квалификации к предстоящему континентальному первенству.

Исландия — Молдавия

Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

По итогам четырех туров квалификации сборная Исландии имеет на своем счету девять очков, как еще две команды в ее секстете. Но из-за нулевой разницы мячей северяне находятся на третьей строке.

«Викинги» обыграли Андорру (2:0) в гостях, а также Албанию (1:0) и Турцию (2:1) дома. Поражение пришлось на выездную встречу против Франции (0:4).

Молдавский коллектив заработал только три пункта, минимально одолев Андорру на своей территории (1:0). С таким количеством баллов он идет на пятой позиции в своей группе.

В трех других играх Молдавия проиграла — Франции (1:4) на своем поле и Турции (0:4) в гостях, а также албанцам (0:2) на ее территории.

В этом поединке ставим на победу исландской сборной, которой потеря очков может обернуться катастрофой.

Ставка: победа сборной Исландии за 1.28.

Турция — Андорра

Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

Турецкая сборная блестяще начала отборочную компанию, одержав три победы на старте турнира. Сперва она переиграла албанцев в гостях 2:0, затем разгромила Молдавию дома 4:0 и нанесла поражение чемпионам мира в своем логове — 2:0.

Но в последнем туре «янычары» уступили команде Исландии (1:2) в гостях, т.с. прервав 5-матчевую победную серию. На их счету девять баллов и вторая строка в группе, разница мячей +7.

Сборная Андорры в этой квалификации проиграла все четыре матча при этом даже не смогла забить в ворота соперников.

Три из них «почтальоны» провели на своем поле, где дважды были разгромлены. На выезде они встречались только с молдаванами (0:1).

Прогнозируем, что Турция при своих болельщиках разнесет «футбольных карликов». Ставим на разгромную викторию хозяев.

Ставка: победа сборной Турции с форой (-3,5) за 2.00.

Франция — Албания

Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

Чемпионы мира лидируют в своем секстете, набрав в четырех поединках девять очков (как еще у двух команд) при разнице забитых и пропущенных + 9.

Все свои виктории «лягушатники» добыли с крупным счетом, положив на лопатки Молдавию (4:1), Исландию (4:0) и Андорру (4:0). Проиграли французы в Турции местной сборной — 0:2.

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Сборная Албании разжилась в этом отборочном турнире шестью очками, с которыми разместилась на четвертой строке в группы H.

Разжиться заветными баллами албанцы смогли с командами, находящиеся ниже их в рейтинге (переиграли Андорру — 3:0 и Молдавию — 2:0). Были биты Турцией (0:2) и Исландией (0:1).

Чемпионы мира не должны испытать проблем с завоеванием трех очков, но не думаем, что это будет уж очень крупная виктория.

Ставка: победа сборной Франции с форой (-2) за 1.50.

Итоговый коэффициент — 3.84. 0