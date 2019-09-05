Экспресс дня на 5 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 5 сентября, состоятся поединки пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Босния — Лихтенштейн

Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

Сборная Боснии после четырех туров набрала четыре балла и занимает только пятое место в своей отборочной группе, отставая от второй проходной позиции на пять пунктов.

Начали этот турнир «золотые лилии» с домашней победы над Арменией (2:1), затем поделили очки с Грецией (2:2), после чего две встречи проиграли. Поочередно они в гостях уступили Финляндии (0:2) и Италии (1:2).

Команда Лихтенштейна не имеет на своем счету набранных очков. Также альпийская сборная еще не забивала в этом отборочном цикле.

Две встречи «футбольные карлики» проиграли со счетом 0:2, еще раз уступили 0:3 и был разгром — 0:6.

Боснийцы без проблем возьмут в этом поединке три очка. И сделают это, скорее всего, с очень крупным счетом для улучшения разницы мячей.

Ставка: победа сборной Боснии с форой (-4) за 2.23.

Норвегия — Мальта

Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

Национальная команда Норвегии набрала пять пунктов после четырех туров квалификации, с которыми идет на четвертом месте в группе F, уступая второй строке два балла.

Начали скандинавы с выездного поражения от Испании (1:2), затем дважды сыграли вничью. С Швецией (3:3) и Румынией (2:2) на своей территории. В последнем туре норвежцы обыграли Фареры на выезде со счетом 2:0.

Сборная Мальты уже выполнила свою задачу на этот турнир, обыграв в домашней встрече своего главного конкурента по отбору — команду Фарерских островов (2:1).

Испании, Швеции и Румынии «иониты» проиграли — 0:2, 0:3 и 0:4.

Прогнозируем, что норвежцы обыграют своего предстоящего соперника «всухую», который забивает по большим праздникам.

Ставка: Норвегия победит и не пропустит за 1.23.

Фарерские острова — Швеция

Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

Островитяне еще не разжились заветными баллами в этом отборочном турнире, проиграв все четыре встречи с общим счетом 3:12.

На данный момент у «рыбаков» 9-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, где они дважды сыграли вничью и семь встреч проиграли.

Все прогнозы на Евро-2020

Шведы занимают с семью очками вторую позицию в группе F, находясь выше Румынии только из-за победы в очной встрече.

Против румынской команды «желто-синие» как раз и начали эту квалификацию, одолев ее дома со счетом 2:1. После чего состоялась ничья в Норвегии (3:3). Затем они обыграли Мальту (3:0) дома и в последней игре уступили с таким же результатом Испании в гостях.

И хотя на островах играть не совсем просто, думаем, что шведы выиграют там с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа сборной Швеции с форой (-1,5) за 1.69.

Итоговый коэффициент — 4.63. 0