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    Экспресс дня на 5 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня на 5 сентября
    Эдин Джеко
    Сегодня, 5 сентября, состоятся поединки пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

    Босния — Лихтенштейн

    Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

    Сборная Боснии после четырех туров набрала четыре балла и занимает только пятое место в своей отборочной группе, отставая от второй проходной позиции на пять пунктов.

    Начали этот турнир «золотые лилии» с домашней победы над Арменией (2:1), затем поделили очки с Грецией (2:2), после чего две встречи проиграли. Поочередно они в гостях уступили Финляндии (0:2) и Италии (1:2).

    Команда Лихтенштейна не имеет на своем счету набранных очков. Также альпийская сборная еще не забивала в этом отборочном цикле.

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    • Две встречи «футбольные карлики» проиграли со счетом 0:2, еще раз уступили 0:3 и был разгром — 0:6.

    Боснийцы без проблем возьмут в этом поединке три очка. И сделают это, скорее всего, с очень крупным счетом для улучшения разницы мячей.

    Ставка: победа сборной Боснии с форой (-4) за 2.23.

    Норвегия — Мальта

    Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

    Национальная команда Норвегии набрала пять пунктов после четырех туров квалификации, с которыми идет на четвертом месте в группе F, уступая второй строке два балла.

    Начали скандинавы с выездного поражения от Испании (1:2), затем дважды сыграли вничью. С Швецией (3:3) и Румынией (2:2) на своей территории. В последнем туре норвежцы обыграли Фареры на выезде со счетом 2:0.

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    Сборная Мальты уже выполнила свою задачу на этот турнир, обыграв в домашней встрече своего главного конкурента по отбору — команду Фарерских островов (2:1).

    Испании, Швеции и Румынии «иониты» проиграли — 0:2, 0:3 и 0:4.

    Прогнозируем, что норвежцы обыграют своего предстоящего соперника «всухую», который забивает по большим праздникам.

    Ставка: Норвегия победит и не пропустит за 1.23.

    Фарерские острова — Швеция

    Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

    Островитяне еще не разжились заветными баллами в этом отборочном турнире, проиграв все четыре встречи с общим счетом 3:12.

    На данный момент у «рыбаков» 9-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, где они дважды сыграли вничью и семь встреч проиграли.

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    Шведы занимают с семью очками вторую позицию в группе F, находясь выше Румынии только из-за победы в очной встрече.

    Против румынской команды «желто-синие» как раз и начали эту квалификацию, одолев ее дома со счетом 2:1. После чего состоялась ничья в Норвегии (3:3). Затем они обыграли Мальту (3:0) дома и в последней игре уступили с таким же результатом Испании в гостях.

    И хотя на островах играть не совсем просто, думаем, что шведы выиграют там с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа сборной Швеции с форой (-1,5) за 1.69.

    Итоговый коэффициент — 4.63. 0

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    Экспресс дня на 5 сентября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.63
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