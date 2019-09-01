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    Продолжат ли «матрасники» идти без потерь?

    Экспресс дня 1 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 1 сентября
    Диего Симеоне
    В первый день осени пройдут поединки третьего тура чемпионата Испании.

    «Атлетико» — «Эйбар»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

    «Атлетико», который этим летом значительно обновил свой состав, в текущем чемпионате только побеждал и при этом даже не пропускал. С результатом по 1:0 подопечные Симеоне обыграли «Хетафе» и «Леганес».

    Этими викториями «матрасники» продлили свою победную серию до восьми встреч кряду с учетом всех турниров. Последний раз мадридцы проигрывали еще в мае.

    «Эйбар» за два тура Примеры заработал всего один балл, хотя соперниками были новички элитного испанского дивизиона.

    В стартовом матче чемпионата «оружейники» уступили на выезде «Мальорке» (1:2), после чего также в гостях расписали нулевую ничью с «Осасуной».

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    • Прогнозируем, что «Атлетико» возьмет три очка в игре с соперником, который на выезде не особо удачно играет.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.45.

    «Валенсия» — «Мальорка»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

    «Валенсия» неудачно стартовала в нынешнем сезоне Примеры. В первом туре «летучие мыши» упустили победу над «Реал Сосьедадом» (1:1), ведя в счете до 95-й минуты.

    Во второй игре чемпионата с «Сельтой» левантийцы проиграли 0:1. Таким образом, после двух туров у команды всего одно очков активе и один забитый гол.

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    «Мальорка», поднявшиеся из Сегунды по итогам минувшего сезона, стартовала в Примере немного лучше предстоящего соперника.

    Сперва островитяне на своей арене одолели «Эйбар» со счетом 2:1, а в следующем туре также дома уступили «Реал Сосьедаду» (0:1).

    Прогнозируем, что в этом поединке «Валенсия» в родных пенатах добудет первую победу в чемпионате.

    Ставка: победа «Валенсии» за 1.44.

    «Вильярреал» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

    «Желтая субмарина», которая летом провела неплохую трансферную кампанию, пока не впечатляет в новом сезоне, добыв всего один балл в двух стартовых турах.

    В перовом туре в домашней игре с «Гранадой» «подводники» выигрывали 4:2, но в итоге довольствовалась только ничейным результатом (4:4). Во второй встрече они проиграли в гостях «Леванте» (1:2), забив первыми.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Сливочные» начали новый чемпионат с выездной победы над «Сельтой» со счетом 3:1. Но уже во втором матче сезона подопечные Зинедина Зидана потеряли очки в матче с «Вальядолидом» (1:1) дома.

    Последние две домашние встречи «Вильярреала» против «Реала» закончились с одинаковым результатом 2:2.

    Не исключено, что и в предстоящем поединке этих команд будут забитые голы в обе стороны.

    Ставка: обе забьют за 1.44.

    Общий коэффициент — 3.00. 0

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    Экспресс дня 1 сентября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
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