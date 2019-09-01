Экспресс дня 1 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

В первый день осени пройдут поединки третьего тура чемпионата Испании.

«Атлетико» — «Эйбар»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

«Атлетико», который этим летом значительно обновил свой состав, в текущем чемпионате только побеждал и при этом даже не пропускал. С результатом по 1:0 подопечные Симеоне обыграли «Хетафе» и «Леганес».

Этими викториями «матрасники» продлили свою победную серию до восьми встреч кряду с учетом всех турниров. Последний раз мадридцы проигрывали еще в мае.

«Эйбар» за два тура Примеры заработал всего один балл, хотя соперниками были новички элитного испанского дивизиона.

В стартовом матче чемпионата «оружейники» уступили на выезде «Мальорке» (1:2), после чего также в гостях расписали нулевую ничью с «Осасуной».

Прогнозируем, что «Атлетико» возьмет три очка в игре с соперником, который на выезде не особо удачно играет.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.45.

«Валенсия» — «Мальорка»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

«Валенсия» неудачно стартовала в нынешнем сезоне Примеры. В первом туре «летучие мыши» упустили победу над «Реал Сосьедадом» (1:1), ведя в счете до 95-й минуты.

Во второй игре чемпионата с «Сельтой» левантийцы проиграли 0:1. Таким образом, после двух туров у команды всего одно очков активе и один забитый гол.

«Мальорка», поднявшиеся из Сегунды по итогам минувшего сезона, стартовала в Примере немного лучше предстоящего соперника.

Сперва островитяне на своей арене одолели «Эйбар» со счетом 2:1, а в следующем туре также дома уступили «Реал Сосьедаду» (0:1).

Прогнозируем, что в этом поединке «Валенсия» в родных пенатах добудет первую победу в чемпионате.

Ставка: победа «Валенсии» за 1.44.

«Вильярреал» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

«Желтая субмарина», которая летом провела неплохую трансферную кампанию, пока не впечатляет в новом сезоне, добыв всего один балл в двух стартовых турах.

В перовом туре в домашней игре с «Гранадой» «подводники» выигрывали 4:2, но в итоге довольствовалась только ничейным результатом (4:4). Во второй встрече они проиграли в гостях «Леванте» (1:2), забив первыми.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Сливочные» начали новый чемпионат с выездной победы над «Сельтой» со счетом 3:1. Но уже во втором матче сезона подопечные Зинедина Зидана потеряли очки в матче с «Вальядолидом» (1:1) дома.

Последние две домашние встречи «Вильярреала» против «Реала» закончились с одинаковым результатом 2:2.

Не исключено, что и в предстоящем поединке этих команд будут забитые голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.44.

Общий коэффициент — 3.00. 0