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    Кто станет ближе к групповому этапу ЛЧ?

    Экспресс дня 20 августа. Прогноз и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 20 августа
    Футболисты «Аякса»
    Сегодня, 20 августа, пройдут первые поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    АПОЭЛ — «Аякс»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    Киприоты без особых проблем на первом этапе квалификации этой ЛЧ прошли черногорскую «Сутьеску», дважды «всухую» обыграв оппонента — 1:0 и 3:0.

    В предыдущей стадии им противостоял азербайджанский «Карабах». После домашнего поражения со счетом 1:2, «легенды» выиграли в Азербайджане 2:0 и вышли в раунд плей-офф.

    Для «Аякса» этот сезон начался с выигрыша Суперкубка Голландии, где он обыграл ПСВ (2:0). В Эредевизии сыграно три тура, в которых амстердамская команда набрала семь очков. В последней игре она обыграла в гостях «Венло» — 4:1.

    На предыдущем этапе квалификации прошлогодний полуфиналист ЛЧ не без проблем справились с греческим ПАОКом, выездная ничья — 2:2, а также победа дома 3:2.

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    • «Аякс» явный фаворит этой пары, но голландцы далеко не безгрешны в обороне. Прогнозируем, что на Кипре обе команды смогут забить.

    Ставка: 1Х за 1.78.

    ЛАСК — «Брюгге»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    Вице-чемпион Австрии на предыдущем этапе квалификации неожиданно прошел швейцарский «Базель», который в это ЛЧ уже успел выбил голландский ПСВ, дважды обыграв своего оппонента — 3:1 и 2:1.

    В новом сезоне ЛАСК еще не проигрывал. А ничьей в последнем своем матче в чемпионате страны с «Ваттенсом» (1:1), линцерцы прервали свою серию из шести викторий кряду.

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    «Брюгге», который занял второе место в минувшем чемпионате Бельгии, в этом первенстве лидирует после четырех туров.

    На предыдущей стадии Лиги Чемпионов «черно-синим» противостояло киевское «Динамо». После домашней победы 1:0, в Украине они сыграли 3:3, где бельгийцы смогли трижды сравнять счет.

    Прогнозируем, что ЛАСК, неплохо заявивший о себе на предыдущей стадии, дома в этом поединке может рассчитывать на приемлемый результат.

    Ставка: победа ЛАСКа с форой 0 за 1.80.

    «ЧФР Клуж» — «Славия» Прага

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Клуж» начал квалификацию Лиги Чемпионов еще в начале июля, где прошел «Астану» (3:1 и 0:1). Затем «железнодорожники» выбили «Маккаби», обыграв израильтян со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

    В прошлом раунде «Клуж» одолел «Селтик», расписав дома с ним ничью 1:1 и выиграв 4:3 в Шотландии. Отметим, что чемпион Румынии на данный момент имеет 10-матчевую беспроигрышную серию.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Славия» только вступает в квалификацию Лиги Чемпионов, но к матчу с румынами «лоскутные» уже успели неплохо подготовиться, отыграв шесть туров в чемпионате Чехии.

    В этих поединках чемпион Чехии победил пять раз при одном ничейном результате, забил в этих встречах 11 мячей, а пропустил всего лишь один гол.

    На данный «Клуж» находятся в потрясающей форме и в домашнем матче не проиграет, как минимум.

    Ставка: 1Х за 1.49.

    Итоговый коэффициент — 4.77. 0

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    Экспресс дня 20 августа. Прогноз и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.77
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