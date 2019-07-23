Экспресс дня 23 июля. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 23 июля, стартует второй квалификационный раунд в Лиге Европы.

«Арарат-Армения» — «Линкольн»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

Армянская команда неплохо сыграла в квалификации этой Лиги чемпионов, уступив только в один мяч по сумме двух игр шведскому АИКу.

В первом поединке армяне победили дома со счетом 2:1, благодаря удалению у шведов, а в Стокгольме проиграли 1:3, и отправились в Лигу Европу.

Клуб из Гибралтара на предварительном этапе чемпионской лиги оказался слабее чемпиона Косова «Ферроникели», проиграв им в полуфинале мини-турнира со счетом 0:1.

После того поединка «Линкольн» провел два товарищеских матча, проиграв оба. Сначала он уступил румынскому «Газ Метану» (0:2), а затем был слабее английского «Халл Сити» (1:2).

Прогнозируем, что чемпион Армении одержит победу над гибралтарской командой.

Ставка: победа «Арарата» за 1.22.

«Санта-Колома» — «Астана»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

Чемпион Андорры в этом евросезоне уже выбивал одну команду. На стадии 1/2 финала предварительного раунда Лиги чемпионов «Санта-Колома» обыграла «Тре Пенне» из Сан-Марино — 1:0.

Но в финале этого мини-турнира андоррцы уступили хозяевам косовскому «Ферроникели» со счетом 1:2, удерживая ничью до 87-й минуты.

Казахский чемпион в квалификации Лиги чемпионов был выбит румынским «Клужем». Дома «Астана» победила со счетом 1:0, но в Румынии казахи уступили 1:3 и покинули самый престижный европейский турнир.

Казахский коллектив обладает более сильным подбором исполнителей, чем его предстоящий оппонент, и не должен испытать проблем в этой игре.

Ставка: победа «Астаны» с форой (-1) за 1.25.

«Тре Пенне» — «Судува»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

Клуб из Сан-Марино в предварительном раунде Лиги чемпионов был выбит андоррской «Санта-Коломой», проиграв со счетом 0:1.

«Тре Пенне» никогда не евроарене не проходил хотя бы один раунд. За 13 матчей в евротурнирах сан-мариновцы победили только раз при 12-ти поражениях, разница мячей — 6:49.

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«Судува» в последних двух евросезонах оставалась в шаге от группового раунда Лиги Европы, оба раза начиная свой путь в Лиге чемпионов.

И в этом сезоне литовский чемпион прекратил борьбу в главном европейском турнире, уступив сербской «Црвене Звезде» (0:0 и 1:2).

Прогнозируем, что литовская команда уже в первой встрече сделает хороший задел для выхода в следующий раунд соревнований.

Ставка: победа «Судувы» с форой (-1,5) за 1.44.

Общий коэффициент — 2.19. 0