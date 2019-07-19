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    Что принесет развязка КАН-2019?

    Экспресс дня 19 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 19 июля
    Сенегал — Алжир: фрагмент матча группового этапа
    Сегодня, 19 июля, пройдет финальный поединок КАН-2019, где поспорят за трофей сборные Сенегала и Алжира. В первой лиге России и в датской Суперлиге состоятся стартовые поединки 3-го и 2-го тура соответственно.

    Сенегал — Алжир

    Футбол. КАН. Финал

    Сенегальцы на этом турнире одержали пять побед при одном поражении, пропустив всего лишь один гол. Этот мяч им как раз забил предстоящий соперник еще на групповой стадии (0:1).

    В играх плей офф «Львы Теранги» выиграли все поединки с одинаковым счетом 1:0. В 1/8 и 1/4 Сенегал победил еще по итогам основного времени, а в полуфинале в матче с Тунисом сенегальцы забили в овертайме.

    «Лисы пустыни» на этом турнире выиграли также в пяти поединках, а в четвертьфинале алжирцы победили Кот-д’Ивуар по пенальти (1:1 — в основное и дополнительное время).

    В 1/2 финала сборная Алжира прошла Нигерию, победив соперника со счетом 2:1. Пропущенный гол от нигерийцев стал только вторым для алжирцев на этом турнире.

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    • Обе сборные на этом КАН не особо блещут результативностью. Думаем, что и в финальном поединке команды также выдадут «низовой» поединок.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.40.

    «Нижний Новгород» — «Шинник»

    Футбол. Россия. ФНЛ. 3-й тур

    Нижегородцы в текущем розыгрыше ФНЛ набрали всего лишь один балл в двух стартовых поединках и занимают 15-е место в турнирной таблице.

    Стартовал «Нижний Новгород» с домашнего поражения от «Томи» со счетом 0:2, в следующем поединке расписал мировую в гостях с «Нефтехимиком» — 1:1.

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    Ярославская команда пока в новом сезоне первенства первой лиги показывает 100% результат, выиграв оба матча чемпионата.

    В первом туре ФНЛ «Шинник» переиграл в гостях «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1, а во втором туре одолел на своей территории саранскую «Мордовию» — 1:0.

    Прогнозируем, что нижегородцы на своей территории могут рассчитывать на очки. Предлагаем поставить 1Х.

    Ставка: 1Х за 1.20.

    «Копенгаген» — «Орхус»

    Футбол. Чемпионат Дании. 2-й тур

    Победой над «Оденсе» (3:2) в гостях в первом туре датской Суперлиги «Копенгаген» прервал свою безвыигрышную серию, которая состояла из семи игр с учетом всех турниров.

    «Орхус» в стартовом поединке нового сезона датского чемпионата сыграл вничью на выезде с «Хобро» (1:1).

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    Этим результатом орхусцы продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей кряду, где они дважды победили в товарняках и три раза сыграли вничью (две из них в официальных матчах).

    Столичной команде после этого поединка предстоит взять старт в Лиге чемпионов против валлийского чемпиона. Думаем, что они поберегут силы и не выиграют крупно. Предлагаем поставить на гостей с форой.

    Ставка: победа «Орхуса» с форой (+2,5) за 1.25.

    Общий коэффициент — 2.10. 0

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    Экспресс дня 19 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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