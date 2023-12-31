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    Защитит ли Кадзуто Иока титул WBA?

    Иока — Перес. Ставка (к. 1.46) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 31 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Иока — Перес
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    Кадзуто Иока
    31 декабря состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Кадзуто Иокой и Хосбером Пересом во втором наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 12:00 мск. Иока — Перес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Кадзуто Иока

    Кадзуто Иокa на данный момент является действующим чемпионом во втором наилегчайшем весе по версии WBA. В предыдущем бою он одолел единогласным решением Джошуа Франко.

    К своей очередной защите титула японец подходит на серии из восьми поединков без поражений. Кадзуто очень работоспособный боксер.

    Он поддерживает высокий темп на протяжении всех 12-ти раундов и постоянно идет вперед, прессингуя соперников. Единственный минус — отсутствие внушительной ударной мощи.

    При 30-ти победах на профессиональном ринге он только 15 раз выигрывал досрочно. Впрочем, в сравнении с очередным соперником у Иоки невероятный опыт выступлений в титульных боях.

    Хосбер Перес

    Хосбер стилистически является полной противоположностью Иоки. При 20-ти победах на профессиональном ринге у венесуэльца 18 выигрышей были досрочными.

    Перес физически крепкий боец, но его главная проблема это отсутствие опыта в противостояниях с топовыми соперниками.

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    • Для него это будет первый титульный поединок в карьере. Ранее он дрался только за континентальные пояса, причем в тех боях чередовал победы с поражениями.

    Плюс ко всему, у Переса есть некоторые проблемы с техникой. Он не умеет боксировать так, как тот же Иока и в каждом бою рассчитывает только на одно точное попадание.

    Прогноз и ставка

    В данном противостоянии букмекеры считают Кадзуто Иоку явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.04. На победу Переса предлагают сделать ставку за 12.00.

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    Между Кадзуто и Хосбером огромная разница в классе. У венесуэльца есть сильный удар, но этого точно не хватит для победы. Чемпион задаст высокий темп и будет изматывать оппонента прессингом.

    Со временем японец зажмет Хасбера у канатов и начнет разбивать его до тех пор, пока судья не остановит поединок или соперник не упадет на канвас. Ставка: победа Кадзуто Иоки нокаутом за 1.46.

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    Иока — Перес: прогноз, ставка (1.46), статистика, коэффициенты матча 31.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Защитит ли Кадзуто Иока титул WBA?
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