Кадзуто Иока
Кадзуто Иокa на данный момент является действующим чемпионом во втором наилегчайшем весе по версии WBA. В предыдущем бою он одолел единогласным решением Джошуа Франко.
К своей очередной защите титула японец подходит на серии из восьми поединков без поражений. Кадзуто очень работоспособный боксер.
Он поддерживает высокий темп на протяжении всех 12-ти раундов и постоянно идет вперед, прессингуя соперников. Единственный минус — отсутствие внушительной ударной мощи.
При 30-ти победах на профессиональном ринге он только 15 раз выигрывал досрочно. Впрочем, в сравнении с очередным соперником у Иоки невероятный опыт выступлений в титульных боях.
Хосбер Перес
Хосбер стилистически является полной противоположностью Иоки. При 20-ти победах на профессиональном ринге у венесуэльца 18 выигрышей были досрочными.
Перес физически крепкий боец, но его главная проблема это отсутствие опыта в противостояниях с топовыми соперниками.
Для него это будет первый титульный поединок в карьере. Ранее он дрался только за континентальные пояса, причем в тех боях чередовал победы с поражениями.
Плюс ко всему, у Переса есть некоторые проблемы с техникой. Он не умеет боксировать так, как тот же Иока и в каждом бою рассчитывает только на одно точное попадание.
Прогноз и ставка
В данном противостоянии букмекеры считают Кадзуто Иоку явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.04. На победу Переса предлагают сделать ставку за 12.00.
Между Кадзуто и Хосбером огромная разница в классе. У венесуэльца есть сильный удар, но этого точно не хватит для победы. Чемпион задаст высокий темп и будет изматывать оппонента прессингом.
Со временем японец зажмет Хасбера у канатов и начнет разбивать его до тех пор, пока судья не остановит поединок или соперник не упадет на канвас. Ставка: победа Кадзуто Иоки нокаутом за 1.46.