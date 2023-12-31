31 декабря состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Кадзуто Иокой и Хосбером Пересом во втором наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 12:00 мск. Иока — Перес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Кадзуто Иока

Кадзуто Иокa на данный момент является действующим чемпионом во втором наилегчайшем весе по версии WBA. В предыдущем бою он одолел единогласным решением Джошуа Франко.

К своей очередной защите титула японец подходит на серии из восьми поединков без поражений. Кадзуто очень работоспособный боксер.

Он поддерживает высокий темп на протяжении всех 12-ти раундов и постоянно идет вперед, прессингуя соперников. Единственный минус — отсутствие внушительной ударной мощи.

При 30-ти победах на профессиональном ринге он только 15 раз выигрывал досрочно. Впрочем, в сравнении с очередным соперником у Иоки невероятный опыт выступлений в титульных боях.

Хосбер Перес

Хосбер стилистически является полной противоположностью Иоки. При 20-ти победах на профессиональном ринге у венесуэльца 18 выигрышей были досрочными.

Перес физически крепкий боец, но его главная проблема это отсутствие опыта в противостояниях с топовыми соперниками.

Для него это будет первый титульный поединок в карьере. Ранее он дрался только за континентальные пояса, причем в тех боях чередовал победы с поражениями.

Плюс ко всему, у Переса есть некоторые проблемы с техникой. Он не умеет боксировать так, как тот же Иока и в каждом бою рассчитывает только на одно точное попадание.

Прогноз и ставка

В данном противостоянии букмекеры считают Кадзуто Иоку явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.04. На победу Переса предлагают сделать ставку за 12.00.

Между Кадзуто и Хосбером огромная разница в классе. У венесуэльца есть сильный удар, но этого точно не хватит для победы. Чемпион задаст высокий темп и будет изматывать оппонента прессингом.

Со временем японец зажмет Хасбера у канатов и начнет разбивать его до тех пор, пока судья не остановит поединок или соперник не упадет на канвас. Ставка: победа Кадзуто Иоки нокаутом за 1.46.