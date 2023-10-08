8 октября состоится титульный бой в рамках турнира Bellator 300 между Крис Сайборг и Кэт Зингано в женском легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 06:20 мск. Сайборг — Зингано: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крис Сайборг

Для Крис Сайборг это будет пятая защита титула в женском легчайшем весе. Несмотря на возраст в 38 лет, бразильянка продолжает демонстрировать уверенные выступления.

Она дебютировала в Bellator в июле 2019-го, и за это время одержала 6 побед кряду. В последнем своем поединке Сайборг одолела единогласным решением судей Арлин Блинкоу.

Сильной стороной бразильянки является бокс. Она обладает крайне мощным ударом и за свою карьеру нокаутировала 17 соперниц.

8 из них упали от тяжелой руки Крис уже в первом раунде. Борется Сайборг крайне редко. Но при этом она обладает великолепной защитой от тейкдаунов, блокируя 60% попыток перевода.

Кэт Зингано

Кэт еще более возрастной боец, чем Сайборг. Сейчас ей уже 41 год, но в Bellator она также, как и нынешняя чемпионка, никому не проигрывала.

На ее счету 4 победы в промоушене. В трех случаях Зингано выиграла решением. А в поединке против Оливии Паркер она одержала победу сабмишном в первом раунде.

Зингано является универсальным бойцом, но на поздних этапах карьеры она чаще предпочитает бороться, нежели драться в стойке. Кэт обладает неплохой защитой от ударов.

Она пропускает не более пяти акцентированных попаданий за минуту. Вдобавок, у Зингано невероятно высокий процент тейкдаунов (65%).

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, Крис Сайборг является фаворитом этой встрече. На ее победу можно поставить коэффициентом 1.17. На успех Зингано предлагают сделать ставку за 5.05.

Обе девушки имеют за плечами невероятный опыт выступлений в смешанных единоборствах. Они построили успешную карьеру в UFC, а теперь продолжают феерить в Bellator.

В таком поединке вряд ли кто-то будет форсировать события. Это будет тактическое противостояние, развязка которого наступит не ранее, чем в чемпионских раундах. Ставка: тотал больше 2,5 за 1.95.