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    Будет ли ранний нокаут в титульном бою Сайборг и Зингано?

    Сайборг — Зингано. Ставка (к. 1.95) и прогноз на бой, Bellator 300, 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сайборг — Зингано
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    Кэт Зингано
    8 октября состоится титульный бой в рамках турнира Bellator 300 между Крис Сайборг и Кэт Зингано в женском легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 06:20 мск. Сайборг — Зингано: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Крис Сайборг

    Для Крис Сайборг это будет пятая защита титула в женском легчайшем весе. Несмотря на возраст в 38 лет, бразильянка продолжает демонстрировать уверенные выступления.

    Она дебютировала в Bellator в июле 2019-го, и за это время одержала 6 побед кряду. В последнем своем поединке Сайборг одолела единогласным решением судей Арлин Блинкоу.

    Сильной стороной бразильянки является бокс. Она обладает крайне мощным ударом и за свою карьеру нокаутировала 17 соперниц.

    8 из них упали от тяжелой руки Крис уже в первом раунде. Борется Сайборг крайне редко. Но при этом она обладает великолепной защитой от тейкдаунов, блокируя 60% попыток перевода.

    Кэт Зингано

    Кэт еще более возрастной боец, чем Сайборг. Сейчас ей уже 41 год, но в Bellator она также, как и нынешняя чемпионка, никому не проигрывала.

    На ее счету 4 победы в промоушене. В трех случаях Зингано выиграла решением. А в поединке против Оливии Паркер она одержала победу сабмишном в первом раунде.

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    • Зингано является универсальным бойцом, но на поздних этапах карьеры она чаще предпочитает бороться, нежели драться в стойке. Кэт обладает неплохой защитой от ударов.

    Она пропускает не более пяти акцентированных попаданий за минуту. Вдобавок, у Зингано невероятно высокий процент тейкдаунов (65%).

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Крис Сайборг является фаворитом этой встрече. На ее победу можно поставить коэффициентом 1.17. На успех Зингано предлагают сделать ставку за 5.05.

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    Обе девушки имеют за плечами невероятный опыт выступлений в смешанных единоборствах. Они построили успешную карьеру в UFC, а теперь продолжают феерить в Bellator.

    В таком поединке вряд ли кто-то будет форсировать события. Это будет тактическое противостояние, развязка которого наступит не ранее, чем в чемпионских раундах. Ставка: тотал больше 2,5 за 1.95.

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    Сайборг — Зингано: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли ранний нокаут в титульном бою Сайборг и Зингано?
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