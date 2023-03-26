26 марта состоится бой в рамках турнира UFC San Antonio между Манелом Капом и Алексом Пересом в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 02:40 мск. Кап — Перес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Манел Кап

Португалец сейчас занимает девятую позицию в рейтинге дивизиона до 57 кг. Причем за последнее время он набрал хорошую форму и подходит к очередному бою после трех побед кряду.

В двух из трех встречах он выиграл нокаутом, а до решения дожил только Давид Дворжак, с которым проходил поединок в декабре прошлого года.

Стилистически Кап является ярко выраженным ударником. За карьеру он одержал 7 побед нокаутом и 2 сабмишном. Также стоит отметить, что португалец нередко финиширует соперников с стартовом отрезке.

Он с первых секунд занимает центр октагон и не стесняется рубиться на ближней дистанции. Предпочитает подключать колени и локти из клинча, что является одним из любимых приемов португальца.

Алекс Перес

Перес идет шестым в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Но сейчас у него в графе 2 поражения кряду. Причем в обеих встречах с Дейвесоном Фигередо и Александром Пантожей были проигрыши сабмишном уже в первом раунде.

С защитой от тейкдаунов у Переса все плохо. У него далеко не самая лучшая физическая форма, и американец также не очень хорошо смотрится в клинче у сетки и в партере.

Плюс ко всему, в последнее время он выступает крайне редко, проводя максимум по одному поединку в год. Примечательно, что Алекс базовый борец, но в UFC из восьми боев только 2 победы сабмишнами.

В общем, Перес плавно идет на спад. С нынешней формой вряд ли он может рассчитывать на успех в противостоянии с кем-либо из топ-10.

Прогноз и ставка

Букмекеры в предстоящем бою считают фаворитом Манела Капа. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.52. На победу Алекса Переса дают коэффициент 2.60.

Редкие выступления, плохая защита от тейкдаунов и 2 поражения кряду со стороны американца — далеко не лучшее резюме в преддверии встречи с бойцом, который набрал серьезный ход.

По всем параметрам Кап должен закономерно выигрывать данный поединок. Сложно представить, за счет чего Алекс Перез сумеет навязать сопротивление португальцу. Ставка: победа Манела Капа за 1.52.