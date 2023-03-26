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    Одержит ли Манел Кап четвертую победу кряду?

    Кап — Перес. Прогноз (к. 1.52) и ставки на бой, UFC San Antonio, 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кап — Перес
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    Манел Кап
    26 марта состоится бой в рамках турнира UFC San Antonio между Манелом Капом и Алексом Пересом в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 02:40 мск. Кап — Перес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Манел Кап

    Португалец сейчас занимает девятую позицию в рейтинге дивизиона до 57 кг. Причем за последнее время он набрал хорошую форму и подходит к очередному бою после трех побед кряду.

    В двух из трех встречах он выиграл нокаутом, а до решения дожил только Давид Дворжак, с которым проходил поединок в декабре прошлого года.

    Стилистически Кап является ярко выраженным ударником. За карьеру он одержал 7 побед нокаутом и 2 сабмишном. Также стоит отметить, что португалец нередко финиширует соперников с стартовом отрезке.

    Он с первых секунд занимает центр октагон и не стесняется рубиться на ближней дистанции. Предпочитает подключать колени и локти из клинча, что является одним из любимых приемов португальца.

    Алекс Перес

    Перес идет шестым в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Но сейчас у него в графе 2 поражения кряду. Причем в обеих встречах с Дейвесоном Фигередо и Александром Пантожей были проигрыши сабмишном уже в первом раунде.

    С защитой от тейкдаунов у Переса все плохо. У него далеко не самая лучшая физическая форма, и американец также не очень хорошо смотрится в клинче у сетки и в партере.

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    • Плюс ко всему, в последнее время он выступает крайне редко, проводя максимум по одному поединку в год. Примечательно, что Алекс базовый борец, но в UFC из восьми боев только 2 победы сабмишнами.

    В общем, Перес плавно идет на спад. С нынешней формой вряд ли он может рассчитывать на успех в противостоянии с кем-либо из топ-10.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в предстоящем бою считают фаворитом Манела Капа. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.52. На победу Алекса Переса дают коэффициент 2.60.

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    Редкие выступления, плохая защита от тейкдаунов и 2 поражения кряду со стороны американца — далеко не лучшее резюме в преддверии встречи с бойцом, который набрал серьезный ход.

    По всем параметрам Кап должен закономерно выигрывать данный поединок. Сложно представить, за счет чего Алекс Перез сумеет навязать сопротивление португальцу. Ставка: победа Манела Капа за 1.52.

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    Кап — Перес: прогноз, ставка (1.52), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Манел Кап четвертую победу кряду?
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