5 марта состоится бой в рамках турнира UFC 285 между Вивиан Араужу и Амандой Рибас в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:35 мск. Араужу — Рибас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вивиан Араужу

Вивиан на данный момент располагается на восьмой строчке в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Но в последнее время на выступает нестабильно.

В ее активе 2 победы и 2 проигрыша. Как раз, в последней встрече Араужу судейским решением уступила нынешней претендентке на титул Алексе Грассо.

Стоит отметить, что бразильянка дерется довольно часто, проводя в среднем по 3 поединка в год. Но при этом она уже давно не побеждала досрочно.

В последний раз Араужу выигрывала до вердикта судей еще в 2019-м в поединке с Талитой Бернарду. Тогда Виван сумела одолеть оппонентку нокаутом в третьем раунде.

Аманда Рибас

Аманда является девятым номером рейтинга в женском минимальном весе. Однако она решила подняться вверх и попробовать себя в более высокой категории.

Рибас была довольно конкурентной в дивизионе до 52 кг. Но в наилегчайшей категории успехов пока что не добилась. В последнем бою на уступила Кэтлин Чукагян по итогам трех отрезков.

Также до этого ранее проигрывала и Марине Родригез нокаутом во втором раунде. Сильных сторон и преимуществ по отношению к Вивиан у Аманды нет.

Но в отличии от соперницы Рибас испытывает серьезные проблемы с защитой от ударов, пропуская в среднем по 12 акцентированных попаданий за минуту.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече не видят явного фаворита и дают обеим девушкам примерно равные шансы на успех. На победу Араужу можно поставить за 2.06. На успех Рибас предлагают коэффициент 1.80.

Несмотря на то, что обе девушки в последнее время выступают не лучшим образом, Вивиан все же выглядела предпочтительнее. По крайней мере, она никому не позволила отправить себя в нокаут в отличии от предстоящей соперницы.

Если учесть, что Аманда пропускает в стойке слишком много ударов, то у восьмого номера рейтинга наилегчайшего женского дивизиона появляется неплохой шанс забрать данную встречу. Ставка: победа Вивиан Араужу за 2.06.