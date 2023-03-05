ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ КаземироПять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне Йошко ГвардиолДотянуться до звезд. Почему Йошко Гвардиол так всем нужен
    Все новости спорта

    Сохранит ли Араужу место в топ-10 в женском наилегчайшем весе?

    Араужу — Рибас. Прогноз (к. 2.06) и ставки на бой, UFC 285, 5 марта 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Араужу — Рибас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вивиан Араужу
    5 марта состоится бой в рамках турнира UFC 285 между Вивиан Араужу и Амандой Рибас в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:35 мск. Араужу — Рибас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вивиан Араужу

    Вивиан на данный момент располагается на восьмой строчке в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Но в последнее время на выступает нестабильно.

    В ее активе 2 победы и 2 проигрыша. Как раз, в последней встрече Араужу судейским решением уступила нынешней претендентке на титул Алексе Грассо.

  • Гвоздик избил ноунейма и требует титульник с Биволом. Наглости украинца нет предела
  • Бывший чемпион мира уже давно всеми забыт, теперь в полутяжелом весе новые короли
  • 25/02/2023

    • Стоит отметить, что бразильянка дерется довольно часто, проводя в среднем по 3 поединка в год. Но при этом она уже давно не побеждала досрочно.

    В последний раз Араужу выигрывала до вердикта судей еще в 2019-м в поединке с Талитой Бернарду. Тогда Виван сумела одолеть оппонентку нокаутом в третьем раунде.

    Аманда Рибас

    Аманда является девятым номером рейтинга в женском минимальном весе. Однако она решила подняться вверх и попробовать себя в более высокой категории.

    Рибас была довольно конкурентной в дивизионе до 52 кг. Но в наилегчайшей категории успехов пока что не добилась. В последнем бою на уступила Кэтлин Чукагян по итогам трех отрезков.

    Также до этого ранее проигрывала и Марине Родригез нокаутом во втором раунде. Сильных сторон и преимуществ по отношению к Вивиан у Аманды нет.

    Но в отличии от соперницы Рибас испытывает серьезные проблемы с защитой от ударов, пропуская в среднем по 12 акцентированных попаданий за минуту.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече не видят явного фаворита и дают обеим девушкам примерно равные шансы на успех. На победу Араужу можно поставить за 2.06. На успех Рибас предлагают коэффициент 1.80.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Несмотря на то, что обе девушки в последнее время выступают не лучшим образом, Вивиан все же выглядела предпочтительнее. По крайней мере, она никому не позволила отправить себя в нокаут в отличии от предстоящей соперницы.

    Если учесть, что Аманда пропускает в стойке слишком много ударов, то у восьмого номера рейтинга наилегчайшего женского дивизиона появляется неплохой шанс забрать данную встречу. Ставка: победа Вивиан Араужу за 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Флора — Харьюмаа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ритеряй — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Дроэда — Слайго Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинская — Коллинс
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Араужу — Рибас: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сохранит ли Араужу место в топ-10 в женском наилегчайшем весе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры