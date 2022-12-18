18 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 66 между Джаредом Каннониром и Шоном Стриклендом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 05:30 мск. Каннонир — Стрикленд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джаред Каннонир

Джаред не так давно дрался с Исраэлем Адесаньей за пояс, однако стать новым чемпионом в среднем весе ему не удалось. Каннонир неплохо показал себя, но судьи решили, что этого явно недостаточно.

Тогда титул остался в руках новозеландца, а Джаред позднее опустился на третью строчку в рейтинге и теперь ему вновь предстоит доказывать свое право за звание претендента.

Данному бойцу уже 38 лет, однако при этом он демонстрирует отличную физическую форму. Хорошее кардио позволяет Джареду работать в высоком темпе на протяжении всей встречи.

Стилистически Каннонир является представителем бокса. В партер он идет крайне редко, и, в основном, рассчитывает на ударную мощь.

Шон Стрикленд

До июля текущего года Стрикленд шел на серии из шести выигранных поединков кряду. Однако летом, встретившись в октагоне с Алексом Перейрой, 31-летний американец потерпел поражение уже в первом раунде.

Бой против нового чемпиона для Шона закончился нокаутом, и при этом тот проигрыш отбросил его сразу на 3 позиции назад.

Теперь Стрикленд занимает только седьмую строчку в рейтинге средневесов, а данный поединок с Каннониром смотрится для него последним шансом вернуться в чемпионскую гонку.

Как и предстоящий соперник, 31-летний американец предпочитает драться в стойке. Возможен даже грязный бокс в виде тычков в глаза и ударов по затылку.

Прогноз и ставка

В данном противостоянии букмекеры не видят фаворита. На победу Шона Стрикленда и Джареда Каннонира можно сделать ставку за 1.92.

Действительно, если взглянуть на статистику, то отдать кому-либо предпочтение очень тяжело. Зачастую поединки с участием Шона и Джареда не доходят до решения судей.

На двоих у них за карьеру 16 побед нокаутами только в первом раунде. Вполне вероятно, что в их очном поединке победитель будет определен до финального свистка. Ставка: бой закончится нокаутом за 2.06.