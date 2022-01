Барти разгромила Киз и впервые вышла в финал Australian Open

Австралийкастала первой финалисткой женского турнира Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В матче 1/2 финала Барти разгромила американку Мэдисон Киз со счетом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте чуть больше часа.

За это время первая ракетка мира выполнила 5 подач навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов.

Made Down Under

🇦🇺 @ashbarty defeats Madison Keys 6-1 6-3 to become the first home representative to reach the #AusOpen women's singles final since 1980.

