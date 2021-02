Осака обыграла Брэди и стала чемпионкой Australian Open

Японкастала победительницей Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В решающем матче Осака выиграла у американки Дженнифер Брэди со счетом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

Наоми за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

Осака выиграла четвертый турнир «Большого шлема». Ранее она побеждала на Australian Open (2019) и дважды на US Open (2018, 2020).

