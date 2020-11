Стали известны все восемь участников, который пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября.

На кортах столицы Англии выступят Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия) и Диего Шварцман (Аргентина).

The lineup for the #NittoATPFinals is locked in! 🔒

Who's your pick to take the title? 🏆 pic.twitter.com/hvH3fWVmqK