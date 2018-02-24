Глава оргкомитета Игр-2018: Олимпиада в Пхенчхане запомнится, как «чистая»

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Глава оргкомитета Олимпиады в Пхенчханевысоко оценил уровень борьбы с допингом на Играх-2018.

«Организаторы Игр четко следуют всем решением МОК и WADA. Мы будем уважать любое решение МОК по участию россиян в церемонии закрытия Игр. Уверен, что наша Олимпиада запомнится всем как чистая», — приводит слова Ли Хи Бома Yonhap.

На Играх в Пхенчхане допинг-тесты двух российских спортсменов – керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой – дали положительные результат. Также положительные допинг тесты на Олимпиаде сдали японский шорт-трекист Кэй Сайто и словенский хоккеист Жига Еглич.