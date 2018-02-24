Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Глава оргкомитета Игр-2018: Олимпиада в Пхенчхане запомнится, как «чистая»

    Сборная России Между тем Скандалы Допинг
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Крушельницкий
    На фото:Александр Крушельницкий
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Глава оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане Ли Хи Бом высоко оценил уровень борьбы с допингом на Играх-2018.

    «Организаторы Игр четко следуют всем решением МОК и WADA. Мы будем уважать любое решение МОК по участию россиян в церемонии закрытия Игр. Уверен, что наша Олимпиада запомнится всем как чистая», — приводит слова Ли Хи Бома Yonhap.

    На Играх в Пхенчхане допинг-тесты двух российских спортсменов – керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой – дали положительные результат. Также положительные допинг тесты на Олимпиаде сдали японский шорт-трекист Кэй Сайто и словенский хоккеист Жига Еглич.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Двоюродный брат мельдония. Сергеева оказалась в допинговом скандале
  • Российская бобслеистка сдала положительный допинг-тест
    •
  • Первое золото и очередной допинг сборной России, немецкое чудо на льду
  • Все, чем запомнился четырнадцатый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    •
  • 24/02
    • CAS дисквалифицировал Сергееву и аннулировал ее результат на ОИ
  • 23/02
    • Второй спортсмен сборной России пойман на допинге
  • 23/02
    • Зубков подтвердил наличие запрещенного препарата в организме Сергеевой
  • 22/02
    • CAS лишил Брызгалову и Крушельницкого бронзовых медалей Игр-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Золото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыЮлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором
    Подробный разбор
  • Засушили. Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады
  • Россия всухую обыграла Чехию в полуфинале Олимпийских игр
    •
  • Олимпийская драма. Загитова обошла Медведеву
  • Дуэль российских фигуристок — в обзоре СМИ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Чехия – Канада. Кто победит в бронзовом финале?
  • Чехия – Канада. Прогноз и ставки на бронзовый финал хоккейного турнира Олимпийских игр 24 февраля
  • 2,09
    •
  • Россия обыграет Германию в финале Олимпийских игр
  • Россия – Германия. Прогноз и ставки на финал хоккейного турнира Олимпийских игр 25 февраля
  • 1,89
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 12:15
    • Американские керлингисты стали чемпионами ОИ-2018
  • 12:14
    • Ларьков: До смены лыж уже решил, что марафон для меня закончен
  • Без классического финала. Провал или нет?
  • СМИ о сенсационном сопернике сборной России
    • 12:00
  • 11:49
    • Большунов: Не сказал бы, что я молодец
  • 11:21
    • Исполком МОК обсудит вопрос спортсменов-олимпийцев из России 24 февраля
  • 11:15
    • Крюков: Большунов, ну почему ты не поменял лыжи? Ты должен был брать золото!
  • Двоюродный брат мельдония. Сергеева оказалась в допинговом скандале
  • Российская бобслеистка сдала положительный допинг-тест
    • 11:04
  • 11:01
    • Вяльбе: Ларьков наконец-то поверил в себя
  • 10:33
    • CAS дисквалифицировал Сергееву и аннулировал ее результат на ОИ
  • 10:24
    • Кошечкин будет защищать ворота сборной России в финальном матче ОИ-2018
  • 10:11
    • Большунов — второй в масс-старте на 50 км на Олимпиаде, Ларьков — третий
  • 09:41
    • Знарок не изменил сочетания хоккеистов накануне финала ОИ
  • 09:16
    • Швейцарец Гальмарини завоевал золото в параллельном гигантском слаломе
  • 08:53
    • Заварзина проиграла в заезде за бронзу в параллельном гигантском слаломе
  • 08:26
    • Тудегешева пожаловалась на неравность трасс
  • 08:04
    • Норвегия обновила рекорд по количеству медалей на одной Олимпиаде
  • 07:52
    • Швейцарские горнолыжники завоевали золото ОИ в командных соревнованиях
  • 07:34
    • Канадец Тутан завоевал золото Олимпиады-2018 в биг-эйре
  • 07:25
    • Экипаж Андрианова — 16-й после 2-го заезда четверок на Олимпиаде
  • С приветом из Сочи. Анонс олимпийских событий 24 февраля
  • Превью главных событий на Олимпийских играх в субботу, 24 февраля
    • 02:32
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •