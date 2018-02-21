Загитова: В первую очередь мы с Медведевой друзья

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Российская фигуристкаподвела итоги своего выступления в короткой программе на ОИ-2018.

Загитова заняла первое место, опередив свою соотечественницу Евгению Медведеву.

«Для меня главное — чтобы тренеры, зрители и я были довольны. Чтобы все было чисто, по максимуму. Могу сказать, что конкуренция очень подстегивает идти дальше.

Мы с Женей в первую очередь друзья, а только потом соперники. Я очень рада справиться со своим волнением и показать чистый прокат.

Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом, Медведева – вторая

Когда выхожу на лед, всегда очень сосредоточена и думаю только о программе», — цитирует Загитову «Чемпионат».