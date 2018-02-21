Белорукова и Непряева — в финале командного спринта

Во втором полуфинале россиянки заняли третье место с результатом 16.24,63. Первыми стали американки (16.22,56), вторыми — шведки (16.23,28).
В финал напрямую попадают по две лучшие команды из каждого полуфинала, остальные шесть участников отбираются по лучшему времени.
Таким образом, в финале выступят команды Норвегии, Швейцарии, Словении, Германии, США, Швеции, России, Финляндии, Польши и Франции.
Финал пройдет в среду и начнется в 13:00 по московскому времени.
Женщины. Командный спринт (С)
1-й полуфинал
1. Норвегия – 16.33,26
2. Швейцария – отставание 6,55
3. Словения – 6,64
4. Германия – 18,39
5. Чехия – 19,78
6. Австралия – 47,10
2-й полуфинал
1. США – 16.22,5
2. Швеция – отставание 0,7
3. Россия – 2,1
4. Финляндия – 9,0
5. Польша – 12,6
6. Франция – 17,9