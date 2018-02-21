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    Белорукова и Непряева — в финале командного спринта

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    Юлия Белорукова
    На фото:Юлия Белорукова
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    Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова вышли в финал в командном спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Во втором полуфинале россиянки заняли третье место с результатом 16.24,63. Первыми стали американки (16.22,56), вторыми — шведки (16.23,28).

    В финал напрямую попадают по две лучшие команды из каждого полуфинала, остальные шесть участников отбираются по лучшему времени.

    Таким образом, в финале выступят команды Норвегии, Швейцарии, Словении, Германии, США, Швеции, России, Финляндии, Польши и Франции.

    Финал пройдет в среду и начнется в 13:00 по московскому времени.

    Женщины. Командный спринт (С)

    1-й полуфинал

    1. Норвегия – 16.33,26
    2. Швейцария – отставание 6,55
    3. Словения – 6,64
    4. Германия – 18,39
    5. Чехия – 19,78
    6. Австралия – 47,10

    2-й полуфинал

    1. США – 16.22,5
    2. Швеция – отставание 0,7
    3. Россия – 2,1
    4. Финляндия – 9,0
    5. Польша – 12,6
    6. Франция – 17,9

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