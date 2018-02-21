Белорукова и Непряева — в финале командного спринта

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Российские лыжницывышли в финал в командном спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Во втором полуфинале россиянки заняли третье место с результатом 16.24,63. Первыми стали американки (16.22,56), вторыми — шведки (16.23,28).

В финал напрямую попадают по две лучшие команды из каждого полуфинала, остальные шесть участников отбираются по лучшему времени.

Таким образом, в финале выступят команды Норвегии, Швейцарии, Словении, Германии, США, Швеции, России, Финляндии, Польши и Франции.

Финал пройдет в среду и начнется в 13:00 по московскому времени.

Женщины. Командный спринт (С)

1-й полуфинал

1. Норвегия – 16.33,26

2. Швейцария – отставание 6,55

3. Словения – 6,64

4. Германия – 18,39

5. Чехия – 19,78

6. Австралия – 47,10

2-й полуфинал

1. США – 16.22,5

2. Швеция – отставание 0,7

3. Россия – 2,1

4. Финляндия – 9,0

5. Польша – 12,6

6. Франция – 17,9