Руководство ФКР готово уйти в отставку в случае положительной пробы Крушельницкого

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Первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР)подчеркнул, что информация о положительной допинг-пробе бронзового призера Олимпиады-2018оказалась для организации шоком.

По словам функционера, руководство ФКР готово уйти в отставку, если это окажется правдой.

«Завтра скажут, что проба В положительна, собирайте вещи, медали отдавайте... Честное слово, не знаю, что будем делать.

С ужасом ждем этой завтрашней пробы... Если виноват, если скажет: простите, пожалуйста, я сошел с ума и выпил – в полном составе уйдем в отставку.

Для керлингистов допинг вообще не нужен. Ну, некая форма восстановления, улучшения работы сердечной мышцы.

Ни быстрее-выше-сильнее, ни точнее, ничего этот препарат для керлинга не дает. Когда его сняли, мы даже не заметили, что его сняли. Он не нужен.

Сейчас такая паника, что мы не знаем, что говорить. Это просто нокаут. Нет предположений даже.

Приедет комиссия, будет разбираться. Я согласен даже, на детекторе лжи чтобы проверили, какие-то современные технологии — мы подпишемся под любую ситуацию», — заявил Созин в эфире радиостанции «Говорит Москва».