В гигантском слаломе после первой попытки лидирует итальянка Мельгг

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На Олимпиаде в Пхенчхане завершилась первая попытка в гигантском слаломе среди женщин.

Итальянка Мануэла Мельгг показала лучший результат в первой попытке. Она преодолела дистанцию за 1.10,62 и опередила американку Микаэлу Шиффрин на 0,20 секунды. Третье время у другой итальянки Федерики Бриньоне (+0,29).

Россиянка Анастасия Силантьева (+5,05 секунды) заняла 32-е место.

Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка

1. Мануэла Мельгг (Италия) — 1.10,62

2. Микаэла Шиффрин (США) +0,20

3. Федерика Бриньоне (Италия) +0,29

4. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) +0,55

5. Марта Бассино (Италия) +0,57…

32. Анастасия Силантьева (Россия) +5,05.

Вторая попытка пройдет сегодня.