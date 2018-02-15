В гигантском слаломе после первой попытки лидирует итальянка Мельгг

Итальянка Мануэла Мельгг показала лучший результат в первой попытке. Она преодолела дистанцию за 1.10,62 и опередила американку Микаэлу Шиффрин на 0,20 секунды. Третье время у другой итальянки Федерики Бриньоне (+0,29).
Россиянка Анастасия Силантьева (+5,05 секунды) заняла 32-е место.
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
1. Мануэла Мельгг (Италия) — 1.10,62
2. Микаэла Шиффрин (США) +0,20
3. Федерика Бриньоне (Италия) +0,29
4. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) +0,55
5. Марта Бассино (Италия) +0,57…
32. Анастасия Силантьева (Россия) +5,05.
Вторая попытка пройдет сегодня.