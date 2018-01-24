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    ОКР: Символика болельщиков из России не будет запрещена на трибунах Игр

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    ОКР: Символика болельщиков из России не будет запрещена на трибунах Игр
    На фото:ОКР: Символика болельщиков из России не будет запрещена на трибунах Игр
    Олимпийский комитет России сделал официальное заявление по поводу информации, что МОК запретил проносить флаг России на соревнования Олимпиады в Пхёнчхане.

    «Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр. Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения.

    Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года. Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет.

    Тем не менее, с учетом того, что наша команда выступит на Играх в статусе "Олимпийские спортсмены из России", рабочая группа ОКР в ходе последней встречи с делегацией МОК обратилась за официальным подтверждением по данному вопросу. Ответ от МОК ожидается до конца недели», — сообщает служба информации ОКР.

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