ОКР: Символика болельщиков из России не будет запрещена на трибунах Игр

Олимпийский комитет России сделал официальное заявление по поводу информации, что МОК запретил проносить флаг России на соревнования Олимпиады в Пхёнчхане.

«Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр. Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения.

Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года. Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет.

Тем не менее, с учетом того, что наша команда выступит на Играх в статусе "Олимпийские спортсмены из России", рабочая группа ОКР в ходе последней встречи с делегацией МОК обратилась за официальным подтверждением по данному вопросу. Ответ от МОК ожидается до конца недели», — сообщает служба информации ОКР.