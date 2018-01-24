Юрист: Родченков запутался в своих показаниях на слушаниях в CAS

Спортивный юрист, представляющий интересы российских спортсменов в CAS, отметил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор WADAна слушаниях запутался в собственных показаниях.

«С надеждой быть услышанными, мы приехали в Женеву и работаем в CAS. CAS, похоже, впервые столкнулся со столь масштабным делом и с наплывом спортсменов и юристов и решил перенести слушания из Лозанны в Женеву. И вчера, и сегодня слушания были непростыми и эмоциональными.

Родченков, как и ожидалось, запутался в собственных показаниях и в собственных многочисленных версиях "государственной схемы". Надеюсь, арбитры это учтут – по крайней мере, в отличие от комиссии Освальда, где члены комиссии откровенно подремывали и даже похрапывали, арбитры CAS весьма внимательно слушают все, что говорится на заседаниях», – написал Пацев на своей странице в Facebook.