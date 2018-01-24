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    Шорт-трекист Елистратов решил ехать на Олимпийские игры в Пхенчхан

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    Семен Елистратов
    На фото:Семен Елистратов
    Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете по шорт-треку, двукратный абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов примет участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) известил о том, что приглашения на Олимпиаду-2018 не получат шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян и Артем Козлов, а также Татьяна Бородулина и Евгения Захарова.

    «На вчерашнем собрании команды мне сказали, чтобы принимал решение сам. Я посоветовался с тренером, родителями, женой и принял решение ехать на Олимпийские игры. Правда, я бы не торопился с конкретными выводами, так как окончательный список допущенных будет известен 28 января», — цитирует Елистратова «Р-Спорт».

    По данным «Р-Спорт», стартовать в Пхенчхане намерены и остальные российские шорт-трекисты, однако при нынешнем раскладе мужская команда не сможет собрать эстафетную четверку, так как по состоянию на текущий момент из мужчин в Играх смогут принять участие только Елистратов, Павел Ситников и Александр Шульгинов.

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