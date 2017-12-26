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    Румянцев: Верю в шанс выступить на ОИ и настраиваюсь на 15 февраля

    Коньки Допинг Сборная России
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    Александр Румянцев
    На фото:Александр Румянцев
    Призер этапов Кубка мира по конькобежному спорту россиянин Александр Румянцев заявил, что верит в свой шанс выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Румянцев был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах по итогам работы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда.

    Спортсмен будет оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

    «Я верю, я позитивный человек. Я не люблю негативных мыслей, ими можно себя загнать.

    Мы настраиваемся на 15 февраля. Неважно, какое будет решение. Будет отрицательное — поедем на "Приз Кирова".

    Я верю, что на Играх в Сочи ничего не было», — приводит слова Румянцева «Р-Спорт»

    Отметим, что ранее сегодня Александр Румянцев стал победителем соревнований на дистанции 5000 метров в рамках чемпионата России по конькобежному спорту, который проходит в подмосковной Коломне.

    Румянцев преодолел дистанцию за 6 минут 18,18 секунды. Второе место занял Данил Синицин (6.29,88), а третьим стал Сергей Грязцов (6.33,00).

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