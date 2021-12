Льюис победил Докоса в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе

Американский боецв главном поединке UFC Vegas 45 победил соотечественника

Бой в тяжелом весе завершился победой Льюиса нокаутом в первом раунде.

Для Льюиса эта победа стала 26-й в карьере при восьми поражениях. Докос проиграл четвертый бой из 16.

Chris Daukaus is the only one who didn't see this KO coming a mile away pic.twitter.com/DU0xF2N9fA