Зеппельт: «Оскар» для «Икара» — это пощечина МОК

Немецкий журналист и автор серии фильмов о допинге в российском спортепрокомментировал завоевание картиной «Икар» премии «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Главным героем «Икара» стал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков.

«Неоспоримые факты существования государственной системы допинга в России признаны на высшем уровне. "Икар" получил самую престижную премию в кино. Это еще одна мощная пощечина для безвольного МОК и его слабого руководства, поступившего позорно с беспрецедентными доказательствами», – написал Зеппельт на своей странице в Twitter.

Undisputable facts of RUS state run doping system herewith certified at highest level: Most prestigious film awards for ICARUS: #Oscars. Another powerful slap in face for weak IOC and his poor leadership who dealt with unprecedented evidence in a shameful way https://t.co/rQxLun0h3w