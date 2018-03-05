Зеппельт: «Оскар» для «Икара» — это пощечина МОК

Немецкий журналист и автор серии фильмов о допинге в российском спортепрокомментировал завоевание картиной «Икар» премии «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Главным героем «Икара» стал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков.

«Неоспоримые факты существования государственной системы допинга в России признаны на высшем уровне. "Икар" получил самую престижную премию в кино. Это еще одна мощная пощечина для безвольного МОК и его слабого руководства, поступившего позорно с беспрецедентными доказательствами», – написал Зеппельт на своей странице в Twitter.