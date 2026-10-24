«Монреаль» одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Никита Кучеров globallookpress.com

В составе гостей дубль оформил Джейк Эванс. Ещё по одной шайбе забросили Кайден Гуле и Майкл Мэтисон. У хозяев единственным автором гола стал Коннор Бедард.

«Монреаль» набрал 12 очков в 10 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. «Чикаго» располагается на 15-й позиции Западной конференции.

В следующем туре «Канадиенс» 26 октября сыграют с «Виннипегом», а «Блэкхокс» 25 октября встретятся с «Флоридой».

«Чикаго» — «Монреаль» — 1:4

«Колорадо» победил «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:3.

Российский нападающий «Колорадо» Фёдор Свечков отметился заброшенной шайбой.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 18 из 23 бросков по своим воротам.

«Колорадо» набрал 13 очков в 11 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции. «Тампа-Бэй» располагается на четвёртой строчке Восточной конференции, имея 14 очков после 10 игр.

Следующий матч «Эвеланш» проведут 26 октября против «Нэшвилла», а «Тампа» днём ранее встретится с «Ютой».