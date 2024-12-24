«Торонто» — «Виннипег»: счет матча 2:5, обзор голов

Марк Шайфли Фото: globallookpress.com
Главным героем встречи стал Марк Шайфли, набравший 4 (3+1) очка. Также отличился игрок «Джетс» Кайл Коннор у которого 4 (2+2) очка
В составе «Торонто» лучшим был Джон Таварес, оформивший дубль.
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Виннипег» — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Голы: Коннор — 20 (бол., Виларди, Моррисси), 16:04 — 0:1. Коннор — 21 (Шайфли), 21:16 — 0:2. Таварес — 16 (бол., Марнер, В. Нюландер), 25:25 — 1:2. Шайфли — 19 (Виларди, Коннор), 43:27 — 1:3. Шайфли — 20 (Моррисси), 51:57 — 1:4. Таварес — 17 (Маккейб, В. Нюландер), 53:42 — 2:4. Шайфли — 21 (п.в., Коннор), 59:39 — 2:5Вратари: Уолл (57:28 — 59:39) — ХеллибакБроски: 25 (8+10+7) — 25 (11+7+7)Штраф: 9 — 11Наши: — — Наместников (14.09/0/0)
«Виннипег» с 51 очком продолжает лидировать на «Западе». «Торонто» (44) идет четвертым на «Востоке».