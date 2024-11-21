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    Воробьев о поражении ЦСКА: «Трактор» был намного четче в реализации

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Трактора» (2:5).

    Илья Воробьев — главный тренер ЦСКА
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    Илья Воробьев — главный тренер ЦСКА

    «У нас были моменты во втором и третьем периоде, чтобы завершить. "Трактор" был намного четче в реализации. Могли зацепить матч, но в конце силёнок не хватило, уже давили из себя. Не зацепили.

    Иван Просветов играл 11-й матч подряд? Мы разговариваем с ним, тренер вратарей тоже. Ему нравится, когда он много играет. Я успокаивал его на скамейке? Я подошёл и подбодрил его», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице Запада с 35-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Ак Барса» 25-го ноября.

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