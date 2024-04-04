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    НХЛ. «Тампа-Бэй» одолела «Торонто», «Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси», «Даллас» — «Эдмонтон»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 апреля

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    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 1:4

    Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами и был признан второй звездой встречи.

    Российский голкипер Андрей Василевский отразил отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и стал первой звездой.

    «Тампа» набрала 91 очко и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 5-й строчке — 95 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Хедман — 13 (Кучеров, Хагель), 10:03 — 0:1. Мэттьюс — 63 (бол., Райлли, Таварес), 19:00 — 1:1. Пойнт — 43 (Кучеров, Дюклер), 22:54 — 1:2. Стэмкос — 32 (Хагель, Флери), 28:47 — 1:3. Пол — 20 (Раддиш, Кучеров), 54:19 — 1:4Вратари: Уолл — ВасилевскийШтраф: 13 — 15Броски: 29 (11+14+4) — 26 (4+10+12)

    «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 1:4

    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3

    Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Его признали третьей звездой встречи.

    Голкипер Игорь Шестеркин отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

    «Рейнджерс» набрали 106 очков и лидируют в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 76 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)
    Голы: Панарин — 45 (Лафренье, Фокс), 9:22 — 1:0. Лафренье — 26 (Веннберг, Рословик), 18:03 — 2:0. Палат — 10 (Д. Хьюз, Л. Хьюз), 22:11 — 2:1. Смит — 5 (Братт, Майер), 29:53 — 2:2. Хишир — 24 (Братт), 31:24 — 2:3. Какко — 13, 45:32 — 3:3. Крайдер — 36 (бол., Фокс, Панарин), 55:03 — 4:3Вратари: Шестеркин — КяхкененШтраф: 78 — 88Броски: 41 (15+11+15) — 20 (4+8+8)

    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3

    «Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 5:2

    «Лос-Анджелес» набрал 89 очков и занимает 8-е место в Западной конференции.

    «Сиэтл» идет на 11-й строчке — 75 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
    Голы: Кемпе — 24 (бол., Арвидссон, Фиала), 9:24 — 1:0. Мур — 27 (Рой, Дюбуа), 27:39 — 2:0. Мур — 28 (Дюбуа, Арвидссон), 31:49 — 3:0. Бураковски — 6 (бол., Бьоркстранд, Маккэн), 45:40 — 3:1. Фиала — 26 (Лизотт), 50:45 — 4:1. Дюмулин — 5 (Гурд, Танев), 51:20 — 4:2. Мур — 29 (Дюбуа), 56:57 — 5:2Вратари: Тэлбот — ГрубауэрШтраф: 10 — 28Броски: 27 (7+15+5) — 23 (3+7+13)

    «Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 5:2

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    «Даллас» — «Эдмонтон» — 5:0

    «Даллас» набрал 105 очков и лидирует в Западной конференции.

    «Эдмонтон» идет на 5-й строчке — 95 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Эдмонтон» — 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
    Голы: Факса — 7 (Стил, Смит), 2:08 — 1:0. Сегин — 23 (бол., Хейсканен, Робертсон), 33:16 — 2:0. Джонстон — 30 (Харли, Факса), 36:27 — 3:0. Бенн — 20 (Стэнковен, Джонстон), 38:42 — 4:0. Стил — 9 (Факса, Смит), 39:04 — 5:0Вратари: Эттингер — ПикарШтраф: 8 — 16Броски: 32 (10+18+4) — 35 (16+10+9)

    «Даллас» — «Эдмонтон» — 5:0

    «Аризона» — «Ванкувер» — 1:2

    «Ванкувер» набрал 102 очка и занимает 2-е место в Западной конференции.

    «Аризона» идет на 13-й строчке — 67 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Ванкувер» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Хьюз — 16 (бол., Миллер, Петтерссон), 29:43 — 0:1. Гюнтер — 13 (бол., Керфут, Келлер), 50:46 — 1:1. Гарлэнд — 16 (Хьюз, Гронек), 58:09 — 1:2Вратари: Ингрэм — СиловШтраф: 11 — 11Броски: 23 (3+4+16) — 33 (7+16+10)

    «Аризона» — «Ванкувер» — 1:2
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