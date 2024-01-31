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    Болякин: Не сказал бы, что «Авангард» был сильнее нас

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Авангард
    Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин подвел итог матча против «Авангарда» (1:3).

    Олег Болякин
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    Олег Болякин

    «Что скажу: парни старались, сражались. Неплохие первый и третий периоды по содержанию. У нас есть определённые проблемы в обороне, они и сказываются на результате. С одним голом тяжело выиграть, особенно у сильных соперников. Из-за ошибок, когда игроки теряют свои сектора, мы и проигрываем в таких встречах.

    Не сказал бы, что "Авангард" был сильнее нас сегодня. Мы просто провалили начало второго периода, совершали ошибки, некоторые игроки почему-то перестали двигаться. В декабрьском матче с "Авангардом" у нас была полноценная команда, сейчас некоторые связки нарушены. Но это не оправдание», — цитирует Болякина «Чемпионат».

    После этого матча «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции (81 очко), «Барыс» находится на двенадцатой строчке на Востоке (44 балла).

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