Болякин: Не сказал бы, что «Авангард» был сильнее нас

Исполняющий обязанности главного тренераподвел итог матча против(1:3).

«Что скажу: парни старались, сражались. Неплохие первый и третий периоды по содержанию. У нас есть определённые проблемы в обороне, они и сказываются на результате. С одним голом тяжело выиграть, особенно у сильных соперников. Из-за ошибок, когда игроки теряют свои сектора, мы и проигрываем в таких встречах.

Не сказал бы, что "Авангард" был сильнее нас сегодня. Мы просто провалили начало второго периода, совершали ошибки, некоторые игроки почему-то перестали двигаться. В декабрьском матче с "Авангардом" у нас была полноценная команда, сейчас некоторые связки нарушены. Но это не оправдание», — цитирует Болякина «Чемпионат».

После этого матча «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции (81 очко), «Барыс» находится на двенадцатой строчке на Востоке (44 балла).