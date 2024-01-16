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    НХЛ. «Бостон» обыграл «Нью-Джерси», «Баффало» победил «Сан-Хосе», «Коламбус» — «Ванкувер»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 января

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Баффало» — «Сан-Хосе» — 3:0

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Миттельштадт — 12 (Окпосо, Р. Джонсон), 31:34 — 1:0. Так — 12 (бол., Куинн, Миттельштадт), 34:37 — 2:0. Гринуэй — 4 (п.в., Миттельштадт, Далин), 56:34 — 3:0Вратари: Луукконен — Кяхкенен (56:06 — 56:34)Штраф: 6 — 6Броски: 35 (7+12+16) — 27 (8+11+8)

    «Бостон» — «Нью-Джерси» — 3:0

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Нью-Джерси» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Койл — 15 (Маршан, Пастрняк), 20:30 — 1:0. Пастрняк — 26 (бол., Макэвой, Маршан), 43:22 — 2:0. Фредерик — 13 (п.в.), 58:42 — 3:0Вратари: Суэймен — Доус (57:13 — 58:42)Штраф: 4 — 10Броски: 36 (16+9+11) — 31 (9+10+12)

    «Коламбус» — «Ванкувер» — 4:3 Б

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Ванкувер» — 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Миллер — 20 (Задоров, Петтерссон), 5:28 — 0:1. Чинахов — 11 (Годро), 5:55 — 1:1. Гарлэнд — 6 (Блюгерс, Джошуа), 14:54 — 1:2. Воронков — 8 (бол., Боквист, Годро), 23:28 — 2:2. Петтерссон — 23 (бол., Миллер, Хьюз), 27:35 — 2:3. Воронков — 9 (Рословик), 50:57 — 3:3. Победный буллит: МарченкоВратари: Мерзликинс — ДесмитШтраф: 8 — 10Броски: 41 (8+22+7+4) — 30 (14+10+5+1)
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