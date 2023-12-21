Кравец: По тактике, по движению, по комбинациям, по голам — все отлично

Главный тренеррассказал о разгромной победе над(8:3) в Омске.

«Хорошая игра против непростого соперника. Считаю, что сегодня ребята полностью выполнили задание, все четыре звена хорошую игру показали, вратарь удачно начал с первых смен и выручал, когда нужно. По тактике, по движению, по комбинациям, по голам — всё отлично. Рад, что смогли реабилитироваться после игры с "Ак Барсом", забили достаточно много голов.

Не буду никого выделять, все ребята молодцы, понравилась комбинационная игра, понравились раскаты, контроль шайбы, броски. Очень много положительных моментов от всех игроков. Дебют молодого Тимура Кола? Он прилично выглядел на тренировках, у нас не было в нём сомнений. Единственное, что я попросил тренера защитников его поначалу выпускать против четвёртого звена "Сочи" и желательно в средней зоне или зоне атаки. Когда же мы увидели, что он справляется, то стал играть везде и с любыми партнёрами.

Связка Игумнова и Венгрыжановского здорово выглядела? Я бы не сказал, что только они, отлично играл и Никита Холодилин, но до счёта 4:0. Потом же они решили исполнить плеймейкеров, а у них всё-таки немножко другая игра. Вот как первый гол был забит: отличный перевод, отличная работа ногами, прорвался, на дальнюю отдал. Вот их игра, на скорости, в движении, из борьбы.

Спунер прервал безголевую серию? У нас все ребята стараются играть на команду, неважно, кто забил, не забил. Но, конечно, когда есть голы, то приходит уверенность, и здорово, что Райан сегодня отличился.

Абросимов потянул пах, выбыл на срок от десяти дней до трёх недель, в зависимости от восстановления. Телегин практически поправился, думаю, что после выходного вернётся к тренировкам», — цитирует Кравца «Чемпионат».

После этого матча «Авангард» занимает 1-е место в таблице Востока с 57-ю очками в активе. «Сочи» — на 10-й позиции Запада (32 балла).