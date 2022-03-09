Линдберг: У Шипачёва есть всё для игры в НХЛ

Нападающий московского «Динамо»поделился мнением о перспективах форварда «бело-голубых»в НХЛ.

«Он выдающийся атакующий игрок, хорош в большинстве, один из лучших игроков КХЛ, входящий в топ бомбардиров из года в год, где он, скорее всего, будет ещё несколько лет.

Он действительно особенный и уникальный игрок. У него есть всё для игры в НХЛ. Хоть он и не провёл там много времени, но у него определённо есть для этого все навыки», — цитирует Линдберга Охтинский пресс-центр.

Напомним, хоккеисты вместе выступали в НХЛ за «Вегас Голден Найтс».

В текущем сезоне «Динамо» вышло в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде встречается с «Северсталью». После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Команды одержали по две победы на выезде.