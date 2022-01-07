СКА «всухую» обыграл «Торпедо»

В составе победителей отличились Михаил Воробьёв, Леонид Комаров и Андрей Кузьменко. Две голевые передачи на свой счет записал Антон Бурдасов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Воробьев — 5 (Лехтонен, Гусев), 22:55 — 1:0. Комаров — 4 (Бурдасов), 24:16 — 2:0. Кузьменко — 20 (бол., Бурдасов, Комаров), 42:54 — 3:0Вратари: Юханссон — КочетковБроски: 41 (15+18+8) — 24 (2+11+11)Штраф: 6 — 7
СКА занимает первую позицию в Западной Конференции — 64 очка, «Торпедо» — 9-е место в Западе и 49 очков.