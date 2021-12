Сборной США на МЧМ-2022 присуждено техническое поражение из-за COVID

Матч между сборными США и Швейцарии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменён, сообщается на официальном сайте ИИХФ.

Согласно регламенту, сборной США засчитано техническое поражение со счетом 0:1, так как два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, а всю остальную команду отправили на карантин.

Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.

На старте МЧМ-2022 сборная США обыграла Словакию со счетом 3:2, а Швейцария проиграла России (2:4).

