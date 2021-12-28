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    «Динамо» вырвало победу у ЦСКА, Линдберг оформил дубль

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    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от столичного «Динамо» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей дубль оформил шведский форвард Оскар Линдберг, Станислав Галиев набрал 2 (1_1) очка, еще одна шайба на счету Андрея Педана.

    Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев сделал в этой встрече 3 результативные передачи, еще две у Вячеслава Войнова.

    Армейцы ответили голами Класа Дальбека, Михаила Григоренко и Максима Соркина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)
    Голы: Дальбек — 3 (Нордстрем, Дитц), 26:21 — 1:0. Линдберг — 5 (бол., Войнов, Шипачев), 31:28 — 1:1. Григоренко — 16 (Карнаухов, Нордстрем), 37:45 — 2:1. Соркин — 6 (Плотников, Валльмарк), 49:36 — 3:1. Галиев — 22 (бол., Войнов, Шипачев), 51:51 — 3:2. Линдберг — 6 (бол., Галиев, Шипачев), 54:22 — 3:3. Педан — 3 (О`Делл, Е.А. Зайцев), 57:27 — 3:4Вратари: Рейдеборн (58:33) — БочаровБроски: 31 (8+7+16) — 35 (7+17+11)Штраф: 39 — 14

    «Динамо» набрало 61 очко и поднялось на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда выиграла третий матч подряд.

    ЦСКА остался на четвертом месте, имея в активе 58 очков.

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