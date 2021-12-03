«Ак Барс» на выезде обыграл «Авангард»

Омскийпотерпел поражение от казанского(1:3) в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ, который проходил в Дубае (ОАЭ).

В составе победителей отличились Артем Галимов, Стивен Кемпфер и Михаил Глухов.

Единственную шайбу «Авангарда» за пять минут до окончания основного времени забросил Никита Сошников.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) Голы: Галимов — 4 (Рукавишников, Дыняк), 30:06 — 0:1. Кэмпфер — 7 (Линдхольм, Панюков), 43:21 — 0:2. Глухов — 1 (Лукоянов), 48:16 — 0:3. Сошников — 3 (бол., Телегин, Прохоркин), 54:31 — 1:3Вратари: Грубец (57:48) — БиляловБроски: 25 (5+15+5) — 25 (13+6+6)Штраф: 10 — 12

В таблице Восточной конференции «Ак Барс» c 49 очками располагается на 3-й строчке, а «Авангард» (42) занимает 5-е место.

Следующий матч «Авангард» проведет 6 декабря в Балашихе против рижского «Динамо», а «Ак Барс» в тот же день примет «Барыс».