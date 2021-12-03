ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду по-прежнему очень важен для «МЮ». И самое главное — он готов к «гегенпрессингу» Рангника
  • 18:05
    • Азмун остался в запасе «Зенита» на матч с «Ростовом»
    Все новости спорта

    «Ак Барс» на выезде обыграл «Авангард»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    Омский «Авангард» потерпел поражение от казанского «Ак Барса» (1:3) в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ, который проходил в Дубае (ОАЭ).

    «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Артем Галимов, Стивен Кемпфер и Михаил Глухов.

    Единственную шайбу «Авангарда» за пять минут до окончания основного времени забросил Никита Сошников.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
    Голы: Галимов — 4 (Рукавишников, Дыняк), 30:06 — 0:1. Кэмпфер — 7 (Линдхольм, Панюков), 43:21 — 0:2. Глухов — 1 (Лукоянов), 48:16 — 0:3. Сошников — 3 (бол., Телегин, Прохоркин), 54:31 — 1:3Вратари: Грубец (57:48) — БиляловБроски: 25 (5+15+5) — 25 (13+6+6)Штраф: 10 — 12

    В таблице Восточной конференции «Ак Барс» c 49 очками располагается на 3-й строчке, а «Авангард» (42) занимает 5-е место.

    Следующий матч «Авангард» проведет 6 декабря в Балашихе против рижского «Динамо», а «Ак Барс» в тот же день примет «Барыс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» выиграть у «Ростова» с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Матч «Авангарда» против «Ак Барса» получится тихим?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Лейпциг» снова потеряет очки?
  • «Унион» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Унион — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гранада — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Миннесота — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие